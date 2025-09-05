Topo

Esporte

Neymar acompanha jogo entre Chargers e Chiefs pela NFL na Neo Química Arena

05/09/2025 21h08

Neymar, meia-atacante do Santos, está presente na Neo Química Arena, em São Paulo, para acompanhar o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, pela NFL, na noite desta sexta-feira.

O craque do Peixe está acompanhado do norte-americano Odell Beckham Jr., astro do futebol americano. O atleta já havia se encontrado com Neymar na partida entre Santos e Fluminense, no último domingo, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do pontapé inicial, Neymar cumprimentou Travis Kelce, jogador dos Chiefs, que também abraçou Odell Beckham Jr. à beira do campo.


Além da dupla, os surfistas Gabriel Medina e Pedro Scooby são outras figuras do esporte que também marcam presença no estádio do Corinthians. A Neo Química Arena recebe um jogo da NFL pelo segundo ano consecutivo.

Campeão de três dos últimos seis Super Bowls, o Kansas City Chiefs espera conquistar a NFL pela quinta vez na sua história. O Los Angeles Chargers, por sua vez, inicia a temporada em busca do título inédito.

