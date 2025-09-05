Topo

Esporte

Nathan Fernandes fratura antebraço, vai passar por cirugia e vira desfalque no Botafogo

Rio

05/09/2025 18h50

Cedido à seleção brasileira sub-20 para um período de treinamentos nesta Data Fifa, o atacante Nathan Fernandes é o mais novo desfalque do Botafogo para a sequência da temporada. Isso porque o jogador sofreu uma fratura no antebraço durante uma atividade e será submetido a uma cirurgia no local.

O atleta estava com o grupo da seleção no interior de São Paulo visando a preparação para o Mundial da categoria, que será realizado no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Anderson Mota.

A estimativa de recuperação nesses casos é de dois meses, mas o departamento médico do Botafogo não divulga um prazo para a volta do atacante. No entanto o atleta deverá ser submetido a um tratamento intensivo após o procedimento cirúrgico para diminuir o período de inatividade.

Desfalque nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, o atacante vai ficar ausente da partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, na próxima quinta-feira, no estádio Nilton Santos. No confronto de ida, em São Januário, as equipes ficaram no empate de 1 a 1.

Com 16 partidas no ano, o jovem atacante tem um gol marcado pelo time carioca e também duas assistências. Contratado pela equipe alvinegra em fevereiro deste ano, Nathan vinha sendo uma importante alternativa ofensiva para o treinador.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Alcaraz se vinga da Austrália, derruba Djokovic e vai à final do US Open com campanha perfeita

Nathan Fernandes fratura antebraço, vai passar por cirugia e vira desfalque no Botafogo

Vitor Belfort abre o jogo sobre problema que o fez sair de revanche contra Wanderlei Silva

Luisa Stefani abre mão do qualifying e disputará apenas as duplas no SP Open

Alcaraz fecha portas a Djokovic e vai à final em busca do bi no US Open

Quadra central do SP Open terá o nome de Maria Esther Bueno

NFL: Chargers e Chiefs promovem eventos gratuitos com duelo ao vivo em SP

Marrocos goleia Níger e é 17ª seleção na Copa do Mundo; veja lista atualizada dos classificadas

Neymar terá papo com Vojvoda para definir se joga no sintético da Arena MRV

Assistir Charges x Chiefs ao vivo na NFL: saiba onde ver o jogo hoje

Itália brilha no 2º tempo, goleia Estônia e reage nas Eliminatórias; França estreia com vitória