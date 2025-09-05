Pai de Bortoleto diz que 'não atenderia' Marko sobre possível vaga na RBR

Isack Hadjar conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 no último final de semana, ao chegar em terceiro lugar no GP da Holanda. Tal resultado, somado ao bom desempenho no ano de novato, faz com que a empolgação em volta do piloto francês aumente, inclusive para a vaga de segundo piloto da Red Bull, atualmente ocupada por Yuki Tsunoda, que não vem entregando como esperado.

Em entrevista ao Pole Position, programa do Canal UOL, Lincoln Oliveira, CEO da Stock Car e pai de Gabriel Bortoleto, analisou os resultados que Hadjar vem conquistando em 2025, e acredita que ir para a equipe principal não seria uma boa para o piloto da Racing Bulls.

"O carro da Red Bull não é um carro para se formar um piloto. O primeiro piloto anda super bem, mas o segundo não consegue se adaptar ao carro que foi feito para o Verstappen. Então, o segundo piloto precisa guiar do mesmo jeito que o Verstappen ou não vai conseguir ter resultados."

Nenhum piloto que está na Racing Bulls quer ir para a equipe principal. Até brincam que quando o Marko ligar para promover os pilotos, eles não devem atender. Se falassem para o Hadjar que ele trocaria de lugar com o Tsunoda e iria para a Red Bull, antes seria um sonho, mas agora virou pesadelo.

Lincoln Oliveira, pai de Gabriel Bortoleto

Principal rival de Hadjar na Fórmula 2 em 2024, Bortoleto vê o francês ter um ano de estreia melhor que o seu, com 37 pontos contra 14 do brasileiro.

Lincoln, no entanto, não enxerga uma possível ida para o grupo da Red Bull como benéfico para Bortoleto, principalmente pela forma que a equipe tende a favorecer a maneira de pilotagem de Verstappen na hora de desenvolver o carro.

O último segundo piloto a ter um bom desempenho bom na equipe taurina foi Sergio Pérez, ainda em 2021. Depois, o mexicano caiu de rendimento e, em 2025, além de Tsunoda, Liam Lawson também já passou pelo cargo, tendo durado apenas duas corridas.

Se o Marko ligasse e falasse que queria o Gabriel para essa vaga, eu falaria que o Gabriel está tão entrosado com a Sauber que não faria sentido nenhum. Por mais que tenham coisas a serem corrigidas, ainda assim eu diria que é mais fácil fazer essas correções internamente na Sauber do que corrigir o carro inteiro na Red Bull.

Lincoln Oliveira, pai de Gabriel Bortoleto

O CEO da Stock Car também demonstra confiança no projeto que a Audi tem para seu filho nas próximas temporadas da Fórmula 1. A partir de 2026, a marca alemã passa a ocupar o lugar da Sauber no grid, apostando no novo regulamento para alcançar grandes conquistas na categoria.

"O lado bom é que ano que vem todos os carros mudam para todo mundo, vai ser uma grande incógnita do que vai acontecer. [...] Então quem conseguir sair na frente no início vai se dar melhor, e a gente acredita bastante na competência da Audi para fazer isso", finalizou Lincoln.

