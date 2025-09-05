Morre aos 59 anos o jornalista Acaz Felleger

Morreu nesta sexta-feira o jornalista Acaz Felleger, aos 59 anos. O profissional estava internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, e faleceu em decorrência de um câncer. Ele deixa a mulher, Patrícia Mendes, e a filha, Maria Clara, de 16 anos.

A informação foi divulgada por Patrícia Mendes nas redes sociais. "É com muito pesar, e muita tristeza que informo o falecimento do meu companheiro de vida, Acaz Fellegger. Ele foi um guerreiro! Peço orações para que sua passagem seja de muita luz", escreveu. Ainda não há informações sobre o velório.

Acaz começou a carreira na TV Gazeta, em 1991, e também foi repórter do SporTV durante a década de 1990, ainda quando o canal pago da Globo dava os primeiros passos. Em 1997, aceitou o convite para se tornar assessor de imprensa do Palmeiras, quando iniciou relação de amizade com o técnico Luiz Felipe Scolari.

Ao sair do Palmeiras, Acaz abriu sua própria empresa de assessoria de imprensa. Além de Scolari, o portfólio contava com craques do time campeão da Copa Libertadores em 1999, como Alex, Arce, Roque Júnior, César Sampaio, Júnior, Galeano e Asprilla.

Recentemente, era o responsável pela assessoria de nomes importantes do futebol nacional e internacional, como Raphael Veiga, Deco, Hulk, Daniel Alves, Giuliano e Fabinho.