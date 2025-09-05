Messi põe em dúvida presença na Copa de 2026 após marcar dois gols em vitória da Argentina

BUENOS AIRES (Reuters) - Lionel Messi lançou dúvidas sobre sua participação na Copa do Mundo de 2026 após marcar dois gols na vitória da Argentina por 3 x 0 sobre a Venezuela, na penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas.

Apesar de seus dois gols contra a "Vinotinto" e da classificação antecipada da Argentina, o jogador de 38 anos mostrou-se cauteloso por se ver afetado por lesões no Inter Miami, time da MLS, perdendo vários jogos e sentindo uma recaída ao retornar, disse ele aos repórteres.

"Naquela época, eu disse, logicamente, que o mais normal seria que eu não chegasse a jogar uma Copa do Mundo aos 39 anos. São nove meses, está perto e, ao mesmo tempo, é muita coisa, mas é ir dia após dia e tentar ser feliz", disse Messi aos repórteres no estádio Monumental.

"Eu amo isso, amo jogar e nunca quero que isso acabe, mas o momento está chegando, estou ciente, vai acontecer quando tiver que acontecer", acrescentou.

Por causa das lesões, o técnico Lionel Scaloni decidiu que Messi não vai viajar com a seleção para a partida final das eliminatórias contra o Equador, em Guayaquil, na terça-feira.

"Quando me sinto bem, aproveito. E se eu não estiver bem, a verdade é que passo mal, prefiro não estar, então, vamos vendo", afirmou o capitão da seleção argentina.

(Reportagem de Ramiro Scandolo)