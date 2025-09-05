Topo

Esporte

Messi lidera seleção dos melhores da 17ª rodada das Eliminatórias

05/09/2025 10h46

O grande nome da 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 foi Lionel Messi. O craque argentino - em sua despedida da torcida - foi o mais bem avaliado pela análise SofaScore sobre as estatísticas.

Além de marcar dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, Messi mostrou mais uma vez por que segue sendo referência técnica da seleção da Argentina, comandando o time com passes precisos, movimentação constante e liderança em campo.

Meio-campo tem força e talento

O setor mais elogiado da rodada foi o meio-campo. Bruno Guimarães mostrou talento e força em campo na vitória do Brasil sobre o Chile.  Craque do Flamengo,  De Arrascaeta brilhou pelo Uruguai, diante do Peru, organizando o time e sendo protagonista na construção ofensiva. James Rodríguez completou a trinca de destaque ao comandar a criação da Colômbia diante da frágil Bolívia.

Defesa sólida com Brasil e Argentina

Na linha defensiva, houve equilíbrio entre Brasil e Argentina. Setor criticado na Seleção Brasileira, as laterais contaram com boa produção de Wesley e Douglas Santos, enquanto Cristian Romero e Otamendi representaram bem a solidez defensiva argentina. O goleiro venezuelano Rafael Romo fechou a lista entre os melhores, evitando uma tragédia maior da Venezuela no revés contra a Argentina.

Ofensividade colombiana e uruguaia

Além de Messi, outros atacantes se destacaram. Rodrigo Aguirre balançou as redes e foi decisivo pelo Uruguai. Luis Díaz, da Colômbia, mostrou inspiração nos passes e dribles na rodada.

? Seleção SofaScore da 17ª rodada

  • ? Goleiro: Rafael Romo (??  - nota: 8.0)

  • ?? Defensores: Wesley (?? - nota: 7.8), Cristian Romero (?? - nota: 7.7), Nicolás Otamendi (?? - nota: 7.8), Douglas Santos (?? - nota: 7.7)

  • ? Meio-campistas: James Rodríguez (?? - nota: 8.5), Bruno Guimarães (?? - nota: 8.9) e De Arrascaeta (?? - nota: 8.7)

  • ? Atacantes: Luis Díaz (?? - nota: 8.0), Messi (?? - nota: 9.3) e Rodrigo Aguirre (?? - nota: 8.8).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Juca: Ancelotti mudou o comportamento da torcida com a seleção

Onde vai passar Ucrânia x França pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Pai de Bortoleto diz que 'não atenderia' Marko sobre possível vaga na RBR

Ministro espanhol diz que equipe de ciclismo israelense deve ser excluída da Volta da Espanha

Vini Jr. não é craque? Colunistas discordam e esquentam debate

Torcedores não poderão usar camisa do Corinthians em jogo da NFL na Arena

Messi lidera seleção dos melhores da 17ª rodada das Eliminatórias

Após pente fino, Corinthians descobre que possui direito apenas sobre lucro em futura venda de Murillo

Estêvão é mais jovem a marcar pela seleção em jogo oficial desde Pelé

Arnaldo Ribeiro: Referência da seleção agora é o Ancelotti, não Neymar

Fórmula 1 estende contrato do GP de Mônaco pela 2ª vez em menos de 12 meses