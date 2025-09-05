Messi lidera seleção dos melhores da 17ª rodada das Eliminatórias

O grande nome da 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 foi Lionel Messi. O craque argentino - em sua despedida da torcida - foi o mais bem avaliado pela análise SofaScore sobre as estatísticas.

Além de marcar dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, Messi mostrou mais uma vez por que segue sendo referência técnica da seleção da Argentina, comandando o time com passes precisos, movimentação constante e liderança em campo.

Meio-campo tem força e talento

O setor mais elogiado da rodada foi o meio-campo. Bruno Guimarães mostrou talento e força em campo na vitória do Brasil sobre o Chile. Craque do Flamengo, De Arrascaeta brilhou pelo Uruguai, diante do Peru, organizando o time e sendo protagonista na construção ofensiva. James Rodríguez completou a trinca de destaque ao comandar a criação da Colômbia diante da frágil Bolívia.

Defesa sólida com Brasil e Argentina

Na linha defensiva, houve equilíbrio entre Brasil e Argentina. Setor criticado na Seleção Brasileira, as laterais contaram com boa produção de Wesley e Douglas Santos, enquanto Cristian Romero e Otamendi representaram bem a solidez defensiva argentina. O goleiro venezuelano Rafael Romo fechou a lista entre os melhores, evitando uma tragédia maior da Venezuela no revés contra a Argentina.

Ofensividade colombiana e uruguaia

Além de Messi, outros atacantes se destacaram. Rodrigo Aguirre balançou as redes e foi decisivo pelo Uruguai. Já Luis Díaz, da Colômbia, mostrou inspiração nos passes e dribles na rodada.

? Seleção SofaScore da 17ª rodada