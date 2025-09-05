Messi brilha em seu último jogo nas eliminatórias em casa; Paraguai e Colômbia garantem vaga na Copa

(Reuters) - Lionel Messi se despediu em grande estilo ao marcar dois gols em sua última partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo em casa, na quinta-feira, quando a Argentina derrotou a Venezuela por 3 x 0, enquanto Paraguai e Colômbia garantiram vagas no torneio de 2026 na América do Norte.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro não deu indicação de quando planeja se aposentar, mas o jogador de 38 anos disse que a partida contra a Venezuela seria sua última pelas eliminatórias da Copa do Mundo em casa.

Os atuais campeões mundiais, que já tinham se classificado para o torneio no Canadá, México e EUA, controlaram o jogo desde o apito inicial, criando chances com Nicolás Tagliafico e Franco Mastantuono, mas foram impedidos pelo goleiro venezuelano Rafael Romo.

Messi abriu o placar aos 39 minutos, quando o capitão argentino recebeu um passe de Julián Alvarez em um rápido contra-ataque e tocou para o canto superior direito do gol de Romo.

A Argentina manteve sua pressão implacável no segundo tempo, com Messi permanecendo como o ponto central do ataque, mas os anfitriões tiveram que esperar até os 31 minutos para marcar o segundo gol, com Nico González lançando da esquerda para Lautaro Martínez marcar de cabeça.

Quatro minutos depois, Messi encerrou outra excelente atuação com um terceiro gol, com assistência de Thiago Almada.

"Poder terminar assim, aqui com meu povo, é o que eu sempre sonhei", disse Messi, emocionado, após a partida.

"Por muitos anos, tive o carinho dos torcedores do Barcelona e meu sonho era ter isso aqui no meu país também."

Perguntado sobre sua possível aposentadoria, Messi, que marcou um recorde de 36 gols nas eliminatórias sul-americanas, disse: "Não é algo que eu goste, queira ou espere. Mas o tempo está passando, e já se passaram muitos anos."

A Argentina lidera a tabela das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 com 38 pontos e visita o Equador na terça-feira em sua última partida.

A Venezuela, sétima colocada com 18 pontos, receberá a Colômbia com o objetivo de se manter na zona de repescagem intercontinental, com a Bolívia apenas um ponto atrás.

Em outras partidas da quinta-feira, o Brasil subiu para o segundo lugar com 28 pontos após vitória de 3 x 0 sobre o Chile no estádio do Maracanã.

Estêvão abriu o placar, enquanto Lucas Paquetá e Bruno Guimarães marcaram outros gols para a equipe de Carlo Ancelotti.

O Uruguai pulou para o terceiro lugar com 27 pontos após vencer o Peru por 3 x 0, graças aos gols de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta e Federico Viñas.

O Equador caiu para o quarto lugar com 26 pontos depois de um empate sem gols com o Paraguai, que garantiu sua primeira participação na Copa do Mundo em 16 anos.

A Colômbia também assegurou sua vaga com uma vitória de 3 x 0 sobre a Bolívia. James Rodríguez, Jhon Córdoba e Juan Fernando Quintero marcaram os gols dos "Los Cafeteros", que estão em quinto lugar na classificação com 25 pontos.

(Reportagem de Angelica Medina na Cidade do México)