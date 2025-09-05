Alicia: 'É injusto Conmebol excluir só o Independiente da Sul-Americana'

A decisão da Conmebol de eliminar apenas o Independiente da Sul-Americana é injusta, avaliou Alicia no UOL News. Para ela, os critérios da entidade são questionáveis e levantam suspeitas de interesses comerciais.

A exclusão do clube argentino ocorreu após cenas de violência nas arquibancadas em jogo contra a Universidad de Chile, que, apesar de envolvida na confusão, segue na competição e recebeu apenas punições financeiras e restrições de público.

Me parece injusto excluir somente um dos clubes que esteve envolvido na briga por ser o clube da casa. A confusão começa com provocações da torcida da Universidad de Chile. A coisa vira uma cena de guerra, absolutamente uma coisa distópica, assustadora. E me parece que a punição deveria ser para os dois.

A reclamação do Independiente é: nós somos o clube com o maior número de títulos, um clube histórico na competição, e aí um clube que virou empresa, que virou SAF, é o clube que é favorecido na decisão da Conmebol. Então entendo a frustração, mas me parece que a única solução justa seria eliminar os dois. Até porque foi a torcida adversária que começou. Mas as acusações são graves de privilégio comercial para o time chileno.

Alicia Klein

