Mbappé marca, e França bate a Ucrânia em estreia pelas Eliminatórias

05/09/2025 19h06

A França superou a Ucrânia nesta sexta-feira por 2 a 0, em jogo válido pela primeira rodada do grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Olise e Mbappé foram os responsáveis pelos gols na Tarczy?ski Arena, em Breslávia, na Polônia.

Com a vitória, a França figura na vice-liderança do grupo, com três pontos, enquanto a Ucrânia ficou na terceira posição, com a pontuação zerada. Islândia e Azerbaijão, respectivos primeiro e quarto colocados, completam a chave.

Ambas as seleções voltam a campo na terça-feira, ainda pelas Eliminatórias. A Ucrânia visita o Azerbaijão, às 13h (de Brasília), no Tofig Bahramov Republican Stadium, em Bacu. A França, por sua vez, recebe a Islândia no Parc des Princes, em Paris, às 15h45.

Os gols do jogo

A França inaugurou o placar aos 10 minutos de jogo. Barcola avançou pela esquerda e tocou na marca do pênalti para Olise finalizar de primeira, sem chances para o goleiro Trubin.

Já aos 37 da segunda etapa, Mbappé recebeu um lançamento de Tchouaméni no campo de ataque, driblou o zagueiro Zabarnyi e ficou cara a cara com o goleiro. O atacante bateu rasteiro, no canto, para ampliar a vantagem francesa.

Confira outros resultados pelas Eliminatórias da Europa nesta sexta-feira:

Montenegro 0 x 2 República Tcheca

Moldávia 0 x 4 Israel

Grécia 5 x 1 Belarus

Islândia 5 x 0 Azerbaijão

Suiça 4 x 0 Kosovo

Eslovênia 2 x 2 Suécia

Ilhas Faroé 0 x 1 Croácia

Dinamarca 0 x 0 Escócia

Itália 5 x 0 Estônia

