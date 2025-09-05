Maycon vê quartas da Copa do Brasil em aberto e pede Corinthians atento na defesa

O confronto entre Corinthians e Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil, ainda não está decidido. Pelo menos é isso o que pensa o volante do Timão, Maycon.

O jogador enxerga a eliminatória em aberto e pede um Corinthians "focado" no jogo de volta, na Neo Química Arena. Ele também destacou a necessidade da equipe estar atenta defensivamente. Desde a volta do Mundial, o time levou 13 gols nas últimas dez rodadas do Brasileirão.

"É um ponto que a gente sempre se cobra, que é não tomar gols. É manter o foco que a gente tem tido. A evolução defensiva começa desde os nossos atacantes e meias para que a nossa defesa consiga se sustentar melhor. É um ponto muito importante para nós. Saímos com uma vitória importante, mas a eliminatória está aberta. Temos que trabalhar da melhor forma possível", analisou o experiente volante à Corinthians TV.

Tempo livre para treinar

Maycon também avaliou o período livre para treinos da equipe durante a data Fifa. Ele vê o tempo como uma grande oportunidade de ajustar os pontos necessários.

"É muito importante. Temos muitos pontos para consertar, para evoluir na nossa equipe. Temos um desafio muito grande pela frente na Copa do Brasil e, depois, a sequência do Brasileiro. Sabemos da evolução do nosso time nos últimos jogos. Temos que evoluir para conseguir os objetivos que nós temos", comentou.

O jogador, inclusive, deve ser titular no meio-campo alvinegro. Isso porque Raniele, lesionado, e José Martínez, que foi convocado à seleção da Venezuela, são dúvidas.

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians tem mais cinco sessões de treinamento até a partida decisiva contra o Athletico-PR. O elenco volta aos trabalhos nesta sexta-feira pela manhã para dar sequência à preparação.

O duelo está agendado para a próxima quarta-feira, dia 10, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Situação do confronto

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.