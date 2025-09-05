Maurício treina separado, e Palmeiras avança na preparação para pegar o Internacional

Na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras deu seguimento aos trabalhos de preparação para o duelo contra o Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem não esteve presente com o elenco neste manhã foi Maurício. O meio-campista, que deixou o jogo com o Corinthians, no último domingo, com dores na lombar após uma pancada, seguiu cronograma individualizado à parte no campo.

Já Raphael Veiga, em transição física, fez o aquecimento junto ao elenco e trabalhou em separado no campo sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

Por conta de dores no púbis, o camisa 23 não entra em campo desde o dia 6 de agosto, na derrota para o Corinthians por 2 a 0, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.

O restante dos atletas realizaram atividades técnicas em campo reduzido e trabalhos específicos da parte ofensiva e defensiva.

O Palmeiras também não contou com a presença de cinco jogadores convocados para defender suas seleções nesta data-Fifa. São eles: os atacantes Flaco López (Argentina) e Ramon Sosa (Paraguai), o meia Emiliano Martínez (Uruguai), o lateral esquerdo Joaquín Piquerez (Uruguai) e o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai).

Calendário do Palmeiras

O duelo entre Palmeiras e Internacional acontece apenas no dia 13 de setembro, sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão é o 3º colocado, com 43 pontos somados. O Colorado, por sua vez, ocupa a 10ª posição, com 27 pontos.