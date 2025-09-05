Topo

Esporte

Martín Palermo chega ao Fortaleza para 'causar impacto no vestiário'

À direita os amigos Palermo e Diego Cagna, que vão trabalhar juntos no Fortaleza - Arquivo pessoal
À direita os amigos Palermo e Diego Cagna, que vão trabalhar juntos no Fortaleza Imagem: Arquivo pessoal
César Luis Merlo
do UOL

Colunista do UOL

05/09/2025 17h31

Martín Palermo chegou hoje ao Brasil para assumir o comando do Fortaleza, e sua escolha teve alguns detalhes interessantes. A decisão partiu diretamente do presidente Marcelo Paz, que conduziu o processo de seleção antes de encaminhar a análise ao departamento de scouting do clube.

Após um estudo aprofundado sobre o modelo de jogo do argentino, o setor entendeu que o perfil de Palermo se encaixava nas necessidades atuais da equipe.

No dia 3 de setembro, aconteceu a reunião entre Marcelo Paz, membros do departamento de futebol e o treinador. O encontro resultou em um acordo rápido, oficializado na mesma noite.

A estreia de Palermo será no próximo dia 13, contra o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.

Outro ponto marcante é a presença de Diego Cagna como auxiliar técnico. Ex-jogador e companheiro de Palermo nos anos de glória do Boca Juniors, Cagna acumulou experiência como treinador principal em clubes importantes, mas estava afastado da função desde 2021, quando dirigiu o Jorge Wilstermann, da Bolívia.

Ele aceitou assumir um papel secundário para acompanhar o amigo nesta nova etapa no futebol brasileiro.

"Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado que vem crescendo em sua carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, que tem o desafio de ter um time que dispute cada bola como se fosse a última para vencer partidas e sair da situação atual", disse Marcelo Paz.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Alcaraz se vinga da Austrália, derruba Djokovic e vai à final do US Open com campanha perfeita

Nathan Fernandes fratura antebraço, vai passar por cirugia e vira desfalque no Botafogo

Vitor Belfort abre o jogo sobre problema que o fez sair de revanche contra Wanderlei Silva

Luisa Stefani abre mão do qualifying e disputará apenas as duplas no SP Open

Alcaraz fecha portas a Djokovic e vai à final em busca do bi no US Open

Quadra central do SP Open terá o nome de Maria Esther Bueno

NFL: Chargers e Chiefs promovem eventos gratuitos com duelo ao vivo em SP

Marrocos goleia Níger e é 17ª seleção na Copa do Mundo; veja lista atualizada dos classificadas

Neymar terá papo com Vojvoda para definir se joga no sintético da Arena MRV

Assistir Charges x Chiefs ao vivo na NFL: saiba onde ver o jogo hoje

Itália brilha no 2º tempo, goleia Estônia e reage nas Eliminatórias; França estreia com vitória