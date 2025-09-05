Martín Palermo chega ao Fortaleza para 'causar impacto no vestiário'

Martín Palermo chegou hoje ao Brasil para assumir o comando do Fortaleza, e sua escolha teve alguns detalhes interessantes. A decisão partiu diretamente do presidente Marcelo Paz, que conduziu o processo de seleção antes de encaminhar a análise ao departamento de scouting do clube.

Após um estudo aprofundado sobre o modelo de jogo do argentino, o setor entendeu que o perfil de Palermo se encaixava nas necessidades atuais da equipe.

No dia 3 de setembro, aconteceu a reunião entre Marcelo Paz, membros do departamento de futebol e o treinador. O encontro resultou em um acordo rápido, oficializado na mesma noite.

A estreia de Palermo será no próximo dia 13, contra o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.

Outro ponto marcante é a presença de Diego Cagna como auxiliar técnico. Ex-jogador e companheiro de Palermo nos anos de glória do Boca Juniors, Cagna acumulou experiência como treinador principal em clubes importantes, mas estava afastado da função desde 2021, quando dirigiu o Jorge Wilstermann, da Bolívia.

Ele aceitou assumir um papel secundário para acompanhar o amigo nesta nova etapa no futebol brasileiro.

"Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado que vem crescendo em sua carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, que tem o desafio de ter um time que dispute cada bola como se fosse a última para vencer partidas e sair da situação atual", disse Marcelo Paz.