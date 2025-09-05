Topo

Marrocos goleia e é 17ª seleção garantida na Copa; veja quem já classificou

Seleção de Ismael Saibari e companhia jogará sua 7ª Copa do Mundo em 2026 - Reprodução/Instagram
Seleção de Ismael Saibari e companhia jogará sua 7ª Copa do Mundo em 2026 Imagem: Reprodução/Instagram

05/09/2025 18h25

A seleção de Marrocos entrou em campo, na tarde desta sexta-feira, dependendo apenas de si para classificar-se à Copa do Mundo 2026. E deu certo. O time goleou Níger por 5 a 0 e carimbou a vaga no Mundial, também graças ao empate da Tanzânia contra o Congo.

O time estrelado com Bono (Al-Hilal), Hakimi (PSG) e Brahim Diaz (Real Madrid) viu Níger perder um dos seus jogadores por expulsão ainda no primeiro tempo. Aproveitando a vantagem, a equipe do técnico Walid Regragui abriu os 2 a 0, com dois gols de Ismael Saibari. Ayoub El Kaabi fez o terceiro, seguido por Hamza Igamane. Azzedine Ounahi fehcou a conta.

Está é a sétima participação marroquina em Copas do Mundo. A equipe foi uma das sensações na Copa de 2022, no Catar. Os marroquinos terminaram na quarta posição, indo até a semifinal. No caminho, eliminaram Espanha e Portugal. A queda veio somente contra a França. Na disputa pelo terceiro lugar, o time perdeu para a Croácia.

Estados Unidos, Canadá e México, países que sediarão o torneio, já estão garantidos. Ao todo, 48 seleções disputarão o título de melhor do mundo, na primeira edição da Copa com esse formato. A competição será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.

Quem já está garantido na Copa?

  • Brasil
  • Canadá (sede)
  • Estados Unidos (sede)
  • México (sede)
  • Argentina
  • Irã
  • Japão
  • Nova Zelândia
  • Uzbequistão
  • Jordânia
  • Coreia do Sul
  • Austrália
  • Equador
  • Uruguai
  • Paraguai
  • Colômbia
  • Marrocos

