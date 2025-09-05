Marcha atlética será tema na COB Expo a 200 dias do Mundial

A COB Expo 2025 vai abrir espaço para discutir uma das modalidades em ascensão no país: a marcha atlética. No dia 25 de setembro, das 10h às 11h (de Brasília), o Palco Talks recebe a palestra "Rumo ao Mundial: 200 dias para a marcha atlética fazer história em Brasília". O encontro reunirá nomes de destaque do esporte e dirigentes responsáveis pela organização do Mundial que, pela primeira vez, será realizado no Brasil.

Entre os convidados confirmados estão Caio Bonfim, medalhista olímpico em Paris 2024 e um dos grandes representantes da marcha atlética no cenário internacional, e Viviane Lyra, heptacampeã brasileira e referência da modalidade no país. Também participam César Sbrighi, do Comitê Organizador do Mundial de Marcha Atlética, e Wlamir Motta Campos, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que vão compartilhar os bastidores e as expectativas para o evento, marcando a contagem regressiva de 200 dias.

A marcha atlética vem conquistando cada vez mais espaço e reconhecimento no esporte brasileiro, especialmente após a conquista inédita da medalha de prata de Caio Bonfim nos Jogos de Paris. O Mundial em Brasília representa não apenas a oportunidade de receber atletas de elite de diversos países, mas também um marco histórico para consolidar a modalidade no Brasil, fortalecendo a formação de novos talentos e ampliando sua visibilidade.

A palestra na COB Expo será uma oportunidade única de aproximar o público do ambiente da marcha atlética e entender a importância do evento para o país. Mais do que uma conversa sobre preparação esportiva, o encontro busca valorizar o papel da modalidade no calendário internacional e reforçar o impacto que a realização de um Mundial em território brasileiro pode trazer para a comunidade esportiva.

A COB Expo 2025 é um evento gratuito e aberto ao público, com entrada social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Para participar, basta retirar o ingresso de visitante no site oficial (www.cobexpo.com.br) e garantir presença na maior feira do esporte olímpico da América Latina.