Luiz Henrique impressiona e ganha elogios de Ancelotti na Seleção: "Mudou o jogo"

Luiz Henrique deu passos importantes para ser convocado para a próxima Copa do Mundo. O atacante foi acionado por Ancelotti no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Chile, nesta quinta-feira, no Maracanã, quando a partida ainda estava 1 a 0, e foi o responsável por abrir caminho para um resultado mais elástico.

Luiz Henrique originou o segundo e o terceiro gols do Brasil contra o Chile. Primeiro ao fazer jogada individual, levar para a linha de fundo e cruzar na cabeça de Lucas Paquetá para balançar as redes; depois foi ele quem recuperou a bola após um lançamento errado da defesa chilena, tabelando com Bruno Guimarães e finalizando a gol, acertando a trave antes de a bola voltar nos pés do volante do Newcastle, que empurrou para o fundo das redes.

"Luiz Henrique tem um talento extraordinário nesse sentido, muito forte fisicamente, fantástico no jogo de um contra um. Ele mudou o jogo, ele estava fresco fisicamente. Um jogador desse talento, quando está fresco e os adversários cansados, muda o jogo. É muito bom para a equipe nacional ter esse tipo de jogador", comentou Ancelotti.

A convocação chamou atenção pelo fato de Luiz Henrique estar atualmente no Zenit, da Rússia. Por causa da Guerra da Ucrânia, os clubes russos foram proibidos das competições europeias e têm se limitado a enfrentar apenas adversários do próprio país nos últimos anos.

Acionado no segundo tempo nesta quinta-feira, Luiz Henrique não perdeu tempo para tentar provar a Ancelotti de que merece estar entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026.

"Pensei que eu tinha que ser o Luiz Henrique que saiu lá de Petrópolis, aquele que jogava com meus amigos, leve, solto. Quando estava no hotel, ajoelhei antes da preleção e pedi a Deus que eu pudesse ser o Luiz Henrique do Vale do Carambola, que jogasse feliz, ajudasse meus companheiros e que também jogasse para a minha família que estava aqui no Maracanã me apoiando. Graças a Deus deu tudo certo, temos que continuar com essa pegada, com essa vontade. E é isso. Só queria ser o Luiz Henrique do Vale do Carambola, que jogava com alegria, não quero perder nunca a alegria de jogar futebol", afirmou o jogador.

Restam sete jogos para o Brasil até a Copa do Mundo. Ainda terão outras oportunidades para Ancelotti avaliar jogadores e montar a base do elenco que buscará o hexa em 2026, mas inegavelmente Luiz Henrique se credenciou a convocável com seu desempenho desta quinta-feira.