Luisa Stefani abre mão do qualifying e disputará apenas as duplas no SP Open

Luisa Stefani não disputará mais o qualifying para a chave simples principal do SP Open. A tenista focará apenas na chave de duplas do torneio WTA 250.

Stefani vinha de uma campanha de quartas de final no US Open e optou por se preservar após sentir um leve incômodo no joelho.

"Infelizmente não poderei jogar simples no SP Open. Estou chateada, pois estava muito animada para poder voltar a jogar simples, mas terei que adiar os planos", disse Luisa.

Luisa Stefani saiu da chave de simples do qualifying e seu convite foi para Ana Cruz.#spopen ? SP Open (@spopenoficial) September 5, 2025

Jogando ao lado de Timea Babos, Luisa foi superada na última quarta-feira pelas campeãs de 2023, a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe. A dupla húngaro-brasileira perdeu por 3 sets a 0 (parciais de 0/6, 6/4 e 6/4), em mais de duas horas.

"O US Open foi bastante desgastante, com quatro jogos, sendo três deles com mais de duas horas e passei a sentir um incômodo leve no joelho. Consultando meu médico aqui em São Paulo eu e minha equipe tomamos a decisão de não arriscar e jogar apenas as duplas que é meu foco com a busca pela classificação para o WTA Final", explicou Stefani.

Luisa havia sido convidada para disputar o qualificatório para a chave simples do SP Open. Com a desistência da atleta, a organização estendeu o convite à tenista Ana Cruz, jovem promessa de apenas 16 anos.

SP OPEN 2025

A cidade de São Paulo recebe o SP Open 2025 entre os dias 6 e 14 de setembro. A competição WTA 250 será disputada nas quadras duras do Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP). Assim como no US Open, Luisa Stefani jogará a chave de duplas ao lado de Timea Babos.

A WTA voltou à capital paulista depois de 25 anos. Este será o primeiro evento da categoria a ser realizado no Brasil desde 2016. A última edição de nível WTA 250 foi realizada em Florianópolis (SC).

Ao todo, 32 atletas disputarão a chave de simples do SP Open. A lista de inscritas do torneio WTA 250 reúne sete brasileiras na chave principal, além de três no qualifying. Beatriz Haddad Maia (22ª colocada no ranking mundial) é o principal nome do Brasil na competição.

Carolina Meligeni, Luiza Fullana, Ana Candiotto e Laura Pigossi também estarão na disputa, assim como as promessas Nauhany Silva (conhecida como Naná) e Victória Barros. Ana Cruz, Pietra Rivoli e Thaísa Pedretti, por sua vez, disputarão o qualificatório do SP Open e vão em busca de uma vaga na chave simples do torneio. Já Luisa Stefani e Ingrid Martins são atrações na chave de duplas.

Luisa Stefani em treino desta sexta-feira