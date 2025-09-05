Topo

Esporte

Luis Guto Miguel é superado na semifinal do US Open Junior

05/09/2025 19h08

Nesta sexta-feira, Luis Guto Miguel, promessa do tênis brasileiro, sofreu a virada e foi derrotado por 2 sets a 1 pelo búlgaro Alexander Vasilev na semifinal do torneio juvenil do Aberto dos Estados Unidos, o US Open.

Após começar o jogo aplicando um 6/2 em cima de seu adversário, Guto se viu sem soluções e acabou perdendo os dois sets seguintes por 6/1 e 6/0. Durante a partida passada, o goiano também teve que enfrentar uma situação desfavorável, com dores abdominais, precisando receber atendimento médico. Apesar disso, ele garantiu a vitória sobre o britânico Oliver Bonding, por 2 sets a 1.

Conquistas

É o primeiro ano do tenista disputando Grand Slams. Atualmente, Guto Miguel é o 19° colocado do ranking mundial de juniores, além de ter conquistado seu primeiro ponto como profissional, quando venceu a primeira rodada do M25 de São Paulo. No mês passado, ele conquistou o título do ITF J300 de Repentigny, no Canadá.

Em companhia de João Fonseca e Thiago Wild

Não é a primeira vez que um brasileiro chega tão longe em um torneio junior do US Open. Em 2023, João Fonseca levantou o troféu americano e ainda se consagrou como número 1 do ranking juvenil. Thiago Wild também foi campeão, em 2018, quando derrotou o italiano Lorenzo Musetti, atual top-10, por 2 sets a 1.

