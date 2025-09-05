Topo

Luis Enrique, técnico do PSG, passará por cirurgia após acidente de bicicleta

05/09/2025 22h48

Nesta sexta-feira, o Paris Saint Germain informou que Luis Enrique, técnico da equipe, sofreu um acidente de bicicleta. Segundo o clube, o treinador teve uma fratura na clavícula e será submetido a uma cirurgia.

"Após uma queda de bicicleta ocorrida nesta sexta-feira, o treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, foi atendido pelos serviços de emergência e passará por uma cirurgia devido a uma fratura na clavícula. O Paris Saint-Germain manifesta todo o seu apoio a Luis Enrique e lhe deseja uma pronta recuperação. O clube divulgará mais informações em breve", disse o clube em nota publicada no X.

No PSG desde julho de 2023, Luis Enrique esteve à beira do gramado em 122 partidas e conquistou oito títulos pelo clube. São eles: uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos Franceses, uma Supercopa da Uefa, duas Taças da França e duas Supertaças da França.

Além dos triunfos, o espanhol de 55 anos comandou a equipe no recente vice-campeonato da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o PSG perdeu apenas dois jogos: diante do Botafogo, na fase de grupos, e diante do Chelsea, na final da competição, que terminou 3 a 0 para os adversários.

