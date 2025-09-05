Topo

Esporte

Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs: Veja onde assistir ao jogo da NFL em São Paulo

05/09/2025 08h00

A segunda edição do São Paulo Game chegou! Na noite desta sexta-feira, às 21h (de Brasília), Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs duelam na casa do Corinthians, a Neo Química Arena, pela primeira rodada da temporada regular 2025/26 da NFL.

Será a segunda vez que o Brasil - e o hemisfério sul do planeta - receberá um jogo da NFL. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogaram na Neo Química Arena em um evento que foi considerado um sucesso, com ingressos esgotados. Por isso, houve a repetição de um jogo em São Paulo neste ano.

Onde Assistir

TV Fechada: SporTV e ESPN

YouTube: GE TV e Cazé TV

Streaming: DAZN e Disney +

Como chegam os Chargers

O Los Angeles Chargers fez uma boa campanha na temporada passada. Comandados pelo quarterback Justin Herbert, a franquia ficou em segundo lugar da Divisão Oeste da Conferência Americana, com um recorde de 11 vitórias e seis derrotas.

Assim, os Chargers chegaram aos playoffs, mas foram eliminados pelo Houston Texans ainda no Wild Card (primeira rodada).

Los Angeles Chargers e Tampa Bay Buccaneers entram em campo pela NFL neste domingo (15)

Cal Sport Media / Alamy Stock Photo

Como chegam os Chiefs

O Kansas City Chiefs é uma sensação dos últimos anos no esporte. Desde a chegada do quarterback Patrick Mahomes - considerado por muitos o sucessor de Tom Brady -, a franquia sempre está lutando pelo título do Super Bowl, conquistado por eles três vezes nas últimas seis temporadas.

Porém, a equipe do Kansas vem de um baque pesado na temporada passada. Os Chiefs chegaram mais uma vez ao Super Bowl, mas foram completamente dominados pelo Philadelphia Eagles. Naquele jogo, Mahomes teve uma péssima atuação, com duas interceptações.

Kansas City Chiefs está na decisão do Super Bowl 2025

David Smith/Alamy Stock Photo

Principais jogadores do jogo

Os destaques do jogo ficam por conta de dois atletas do Kansas City Chiefs. Como já falado anteriormente, Patrick Mahomes é um dos principais jogadores da liga e é considerado por muitos o sucessor de Tom Brady no posto de melhor quarterback - e talvez jogador - da história do esporte.

Além dele, outro destaque é o tight end Travis Kelce, companheiro fiel de Mahomes. Entretanto, não é só pelo seu desempenho em campo que Travis é conhecido. O jogador dos Chiefs é o atual noivo da cantora norte-americana Taylor Swift, que pode vir ao Brasil para acompanhar a partida.

NFL

ANDRE DIAS NOBRE / AFP

