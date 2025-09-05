Léo Jardim comenta sobre desentendimento com Vegetti: "Coisa de jogo"
O goleiro Léo Jardim comentou sobre o desentendimento com o atacante e artilheiro Cruz-Maltino Pablo Vegetti. A desavença aconteceu no final do jogo contra o Sport, no último domingo, quando o Vasco venceu por 3 a 2. O arqueiro do Gigante da Colina saiu do gramado visivelmente irritado.
O que disse Léo Jardim
"Foi um desentendimento ali. Coisa de jogo. Sangue quente. A gente discutiu ali, mas tá tudo certo", disse em entrevista ao podcast Mundo GV.
"Vegetti é meu parceiro. É um líder, nosso capitão, um cara que se dá bem com todo mundo, que luta pelo nosso grupo. É um cara que me dou super bem desde que chegou, também nos ajudou muito", complementou.
Dificuldades em campo
Apesar da vitória, o time pernambucano deu trabalho para a equipe comandada por Fernando Diniz, especialmente na reta final da segunda etapa. O Sport se encontra em último lugar na tabela do Brasileirão, com dez pontos em 20 jogos.
Próximo compromisso
Já o Vasco atualmente se encontra na 15ª posição, com 22 pontos, se distanciando da zona de rebaixamento. Na próxima quinta-feira, a equipe visita o Botafogo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília). No jogo da ida, os times empataram por 1 a 1.