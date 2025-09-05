Kaio Jorge e Matheus Pereira viram preocupação no Cruzeiro

De uma só vez, o Cruzeiro teve duas notícias que deixam seu torcedor bastante apreensivo. O meia Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge sofreram problemas musculares e passam a ser dúvidas para o jogo contra o Atlético-MG, na quinta-feira da semana que vem, pela Copa do Brasil.

Situação do centroavante

Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, sofreu uma lesão muscular durante o jogo da Seleção Brasileira contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e foi cortado nesta sexta-feira da equipe nacional - dando lugar a Andreas Pereira.

Problema com o maestro do time

Já Matheus Pereira reclamou de um incômodo muscular na panturrilha esquerda no treino da manhã desta sexta-feira. Segundo comunicado do Cruzeiro, o atleta será submetido a exames e passará por nova avaliação dos médicos.

Decisão na próxima semana

O Cruzeiro volta a jogar na quinta-feira da semana que vem contra o Atlético-MG, no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O time celeste tem, ao menos, uma vantagem de 2 gols no confronto, mas, pensando no clássico, o tempo para recuperação de Kaio Jorge e Matheus Pereira será curto.

Próximos jogos do Cruzeiro

? Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético-MG

? 11/09/2025 - 19h30

? Brasileirão 2025