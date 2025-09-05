Itália não toma conhecimento do rival e faz 5 a 0 na Estônia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo

A Itália goleou a Estônia por 5 a 0 nesta sexta-feira, em Bergamo, pela terceira rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, graças aos gols de Moise Kean, Giacomo Raspadori, Alessandro Bastoni e dois Mateo Retegui.

Com o resultado, os italianos chegaram aos seis pontos em três jogos e melhoraram a situação da Azzurra em busca da tão sonhada classificação para o Mundial.

Na próxima segunda-feira, a Itália encara Israel, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nagyerdei. Já a Estônia volta a campo na quinta-feira, quando recebe novamente os italianos, também às 15h45.

O jogo

Durante o primeiro tempo, o duelo foi mais complicado do que os italianos imaginavam. Apesar da ampla posse de bola e das diversas finalizações, o time só conseguiu entrar para o jogo já na segunda etapa. Vale lembrar que a Itália não disputa uma Copa do Mundo há duas edições.

Aos 13 minutos do segundo tempo, Moise Kean aproveitou cruzamento de Mateo Retegui e marcou de cabeça o primeiro gol. Pouco depois, aos 24, Retegui deixou o dele após receber passe de Raspadori e finalizar no canto da rede. Dois minutos mais tarde, foi a vez de Raspadori mergulhar de cabeça para abrir 3 a 0 no marcador.

Faltando um minuto para os 90, a Itália marcou seu quarto, com mais um do zagueiro Mateo Retegui. Andrea Cambiaso dominou a bola e cruzou para a área, com Retegui finalizando de cabeça para o fundo do gol.

Nos 47, já nos acréscimos, os italianos ampliaram a vantagem. Desta vez foi Alessandro Bastoni quem mandou a bola para o fundo da rede, depois de um cruzamento para a área de Giacomo Raspadori, fechando o placar em 5 a 0.