Topo

Esporte

Itália não toma conhecimento do rival e faz 5 a 0 na Estônia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo

05/09/2025 17h46

A Itália goleou a Estônia por 5 a 0 nesta sexta-feira, em Bergamo, pela terceira rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, graças aos gols de Moise Kean, Giacomo Raspadori, Alessandro Bastoni e dois Mateo Retegui.

Com o resultado, os italianos chegaram aos seis pontos em três jogos e melhoraram a situação da Azzurra em busca da tão sonhada classificação para o Mundial.

Na próxima segunda-feira, a Itália encara Israel, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nagyerdei. Já a Estônia volta a campo na quinta-feira, quando recebe novamente os italianos, também às 15h45.

O jogo

Durante o primeiro tempo, o duelo foi mais complicado do que os italianos imaginavam. Apesar da ampla posse de bola e das diversas finalizações, o time só conseguiu entrar para o jogo já na segunda etapa. Vale lembrar que a Itália não disputa uma Copa do Mundo há duas edições.

Aos 13 minutos do segundo tempo, Moise Kean aproveitou cruzamento de Mateo Retegui e marcou de cabeça o primeiro gol. Pouco depois, aos 24, Retegui deixou o dele após receber passe de Raspadori e finalizar no canto da rede. Dois minutos mais tarde, foi a vez de Raspadori mergulhar de cabeça para abrir 3 a 0 no marcador.

Faltando um minuto para os 90, a Itália marcou seu quarto, com mais um do zagueiro Mateo Retegui. Andrea Cambiaso dominou a bola e cruzou para a área, com Retegui finalizando de cabeça para o fundo do gol.

Nos 47, já nos acréscimos, os italianos ampliaram a vantagem. Desta vez foi Alessandro Bastoni quem mandou a bola para o fundo da rede, depois de um cruzamento para a área de Giacomo Raspadori, fechando o placar em 5 a 0.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Alcaraz se vinga da Austrália, derruba Djokovic e vai à final do US Open com campanha perfeita

Nathan Fernandes fratura antebraço, vai passar por cirugia e vira desfalque no Botafogo

Vitor Belfort abre o jogo sobre problema que o fez sair de revanche contra Wanderlei Silva

Luisa Stefani abre mão do qualifying e disputará apenas as duplas no SP Open

Alcaraz fecha portas a Djokovic e vai à final em busca do bi no US Open

Quadra central do SP Open terá o nome de Maria Esther Bueno

NFL: Chargers e Chiefs promovem eventos gratuitos com duelo ao vivo em SP

Marrocos goleia Níger e é 17ª seleção na Copa do Mundo; veja lista atualizada dos classificadas

Neymar terá papo com Vojvoda para definir se joga no sintético da Arena MRV

Assistir Charges x Chiefs ao vivo na NFL: saiba onde ver o jogo hoje

Itália brilha no 2º tempo, goleia Estônia e reage nas Eliminatórias; França estreia com vitória