Inglaterra x Andorra: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

05/09/2025 20h00

Neste sábado, Inglaterra e Andorra vão a campo pela quinta rodada do grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A bola rola às 13h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da SporTV e Disney+.

POSIÇÕES NO GRUPO

Inglaterra - 9 pontos em 3 jogos - 1º lugar

Andorra - 0 ponto em 4 jogos - 5º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra: Pickford, James, Konsa, Guéhi, Lewis-Skelly; Rice, Henderson, Madueke, Rashford, Wharton; Kane

Técnico: Thomas Tuchel

Andorra: Gomes, Olivera, Llovera, Garcia, Nicolás; Borra, Vales, Vales, Cervós; López, Fernández

Técnico: Koldo Alvarez

ARBITRAGEM

O finlandês Mohammad Al-Emara será o árbitro do confronto, seus auxiliares serão Turkka Valjakka e Mika Lamppu, também da Finlândia. O VAR será comandado pelo belga Bram Van Driessche.

