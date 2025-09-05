Inglaterra x Andorra: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias
Neste sábado, Inglaterra e Andorra vão a campo pela quinta rodada do grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A bola rola às 13h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da SporTV e Disney+.
POSIÇÕES NO GRUPO
Inglaterra - 9 pontos em 3 jogos - 1º lugar
Andorra - 0 ponto em 4 jogos - 5º lugar
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inglaterra: Pickford, James, Konsa, Guéhi, Lewis-Skelly; Rice, Henderson, Madueke, Rashford, Wharton; Kane
Técnico: Thomas Tuchel
Andorra: Gomes, Olivera, Llovera, Garcia, Nicolás; Borra, Vales, Vales, Cervós; López, Fernández
Técnico: Koldo Alvarez
ARBITRAGEM
O finlandês Mohammad Al-Emara será o árbitro do confronto, seus auxiliares serão Turkka Valjakka e Mika Lamppu, também da Finlândia. O VAR será comandado pelo belga Bram Van Driessche.