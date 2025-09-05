Topo

Ídolo do São Paulo e tetra com a Seleção Brasileira, Leonardo completa 56 anos de idade

05/09/2025 12h32

O lateral esquerdo Leonardo, que passou por São Paulo, Milan, PSG e Seleção Brasileira, completa 56 anos de idade nesta sexta-feira. O ex-jogador marcou história no Tricolor Paulista após conquistar muitos títulos, como o Mundial de 1992 e o Brasileiro de 1991.

"O campeão do Mundo Leonardo completa 56 anos! Em 111 jogos pelo Tricolor, o lateral-esquerdo conquistou o Brasileiro de 1991, o Mundial de 1993, a Supercopa da Libertadores de 1993 e as Recopas Sul-Americanas de 1993 e 1994. Feliz aniversário, craque", publicou o São Paulo, ao homenagear Leonardo.

Carreira de Leonardo

Leonardo foi revelado pelo São Paulo no fim dos anos 1980. Rapidamente, ele ganhou espaço com o então técnico Telê Santana e fez parte da geração mais vitoriosa da história do clube. Com o Tricolor, conquistou a Copa Libertadores e a Copa Intercontinental de 1992, quando o time venceu o Barcelona no Japão.

Depois, após o sucesso no Brasil, seguiu carreira na Europa, onde defendeu Valencia, Paris Saint-Germain e Milan. Foi na equipe italiana que viveu seu auge, entre 1997 e 2001, retornando ainda em 2002 para encerrar a carreira em 2003.

Pela Seleção Brasileira, disputou duas Copas do Mundo: em 1994, nos Estados Unidos, começou como titular, mas ficou de fora do restante da campanha após a suspensão contra os norte-americanos, ainda assim integrando o grupo campeão; já em 1998, na França, voltou como titular e foi até a final, perdida para os anfitriões.

