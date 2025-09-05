Topo

Ex-goleiro da seleção é detido em Portugal por posse de arma, diz jornal

Helton, ex-goleiro do Vasco e da seleção brasileira, foi detido em Portugal - Carlos Palma/NurPhoto via Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

05/09/2025 09h14

Ex-goleiro do Vasco e da seleção brasileira, Helton Arruda foi detido esta semana em Portugal por posse ilegal de arma. Ele foi liberado e terá que comparecer periodicamente em juízo. A informação é do jornal português Público.

O que aconteceu

Uma arma e munições foram encontradas durante revista policial à casa do ex-jogador. Helton teve passagem pelo futebol português, atuou no Porto, e atualmente mora de Vila Nova de Gaia.

O episódio é decorrente de acusação de violência doméstica, feira por uma mulher teve um relacionamento que cerca de 10 anos com o ex-goleiro.

A Justiça determinou a revista à casa após a denunciante relatar que Helton teria encostado na cabeça dela um objeto que parecia uma arma de fogo. O episódio, segundo o jornal, teria acontecido há cerca de sete anos.

A arma encontrada está registrada em nome de outra pessoa e pode ter sido furtada. A investigação apontou que o objeto pode ter sido furtado em cidade localizada à 70km de onde Helton mora.

O brasileiro alegou que a arma pertencia a um amigo já falecido. O ex-goleiro afirmou que o amigo foi à sua casa armado e que Helton teria pedido para que ele o guardasse para proteção da família.

O ex-goleiro foi campeão da Copa América de 2007 pela seleção brasileira e levou a Libertadores de 1998 pelo Vasco. O jogador também conquistou, entre outros títulos, o Brasileirão de 2000, sete Campeonatos Português (2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13) e uma Liga Europa (2010/11).

