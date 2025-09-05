Hamilton lidera primeiro treino livre do GP da Itália; Bortoleto termina em 11º

Pela manhã desta sexta-feira, aconteceu a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, que será realizado neste domingo, às 10h (de Brasília), em Monza. Lewis Hamilton, da Ferrari, garantiu a liderança com o tempo de 1min20s117. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na 11ª posição, a cerca de um segundo do britânico.

Apesar de estar em má fase na temporada, Lewis Hamilton trouxe consigo toda a experiência da pista italiana, no qual é o maior vencedor, ao lado de Schumacher, com cinco conquistas cada.

Agora, o britânico busca manter o bom desempenho nas pistas, para que, assim, volte a vencer uma corrida. O último GP que ele ganhou foi o Grande Prêmio da Bélgica, em julho de 2024.

O pódio foi completo por Charles Leclerc (Ferrari), que terminou o treino em segundo lugar, e Carlos Sainz Jr. (Williams), em terceiro, com tempos de 1min20s286 e 1min20s650, respectivamente.

How's this for a top three in FP1?! ? Hamilton

? Leclerc

? Sainz#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/pmRyNi6DzG ? Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Confira os dez primeiros colocados do TL1: