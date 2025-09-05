Topo

Esporte

Hamilton lidera primeiro treino livre do GP da Itália; Bortoleto termina em 11º

05/09/2025 09h40

Pela manhã desta sexta-feira, aconteceu a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, que será realizado neste domingo, às 10h (de Brasília), em Monza. Lewis Hamilton, da Ferrari, garantiu a liderança com o tempo de 1min20s117. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na 11ª posição, a cerca de um segundo do britânico.

Apesar de estar em má fase na temporada, Lewis Hamilton trouxe consigo toda a experiência da pista italiana, no qual é o maior vencedor, ao lado de Schumacher, com cinco conquistas cada.

Agora, o britânico busca manter o bom desempenho nas pistas, para que, assim, volte a vencer uma corrida. O último GP que ele ganhou foi o Grande Prêmio da Bélgica, em julho de 2024.

O pódio foi completo por Charles Leclerc (Ferrari), que terminou o treino em segundo lugar, e Carlos Sainz Jr. (Williams), em terceiro, com tempos de 1min20s286 e 1min20s650, respectivamente.

Confira os dez primeiros colocados do TL1:

  1. Lewis Hamilton (Ferrari)

  2. Charles Leclerc (Ferrari)

  3. Carlos Sainz Jr. (Williams)

  4. Max Verstappen (Red Bull)

  5. Kimi Antonelli (Mercedes)

  6. Lando Norris (McLaren)

  7. Alexander Albon (Williams)

  8. George Russell (Mercedes)

  9. Fernando Alonso (Aston Martin)

  10. Isack Hadjar (Racing Bulls).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Estêvão é mais jovem a marcar pela seleção em jogo oficial desde Pelé

Arnaldo Ribeiro: Referência da seleção agora é o Ancelotti, não Neymar

Fórmula 1 estende contrato do GP de Mônaco pela 2ª vez em menos de 12 meses

Suárez pede desculpas por polêmica em jogo do Inter Miami

De palavrão a choro: estreia da GE TV tem pronúncia italiana de Ancelotti e cutucadas na CazéTV

UFC Paris: Borralho bate o peso e confirma main event; luta de Pitbull é cancelada

Hamilton lidera primeiro treino livre do GP da Itália; Bortoleto termina em 11º

Fórmula 1 anuncia renovação com o GP de Mônaco até 2035

Veja fotos dos treinos livres da F1 desta sexta-feira para o GP da Itália

Ex-goleiro da seleção é detido em Portugal por posse de arma, diz jornal

Presidente do Paraguai decreta feriado nacional após classificação do país à Copa de 2026