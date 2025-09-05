Hamilton lidera primeiro treino livre do GP da Itália; Bortoleto termina em 11º
Pela manhã desta sexta-feira, aconteceu a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, que será realizado neste domingo, às 10h (de Brasília), em Monza. Lewis Hamilton, da Ferrari, garantiu a liderança com o tempo de 1min20s117. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na 11ª posição, a cerca de um segundo do britânico.
Apesar de estar em má fase na temporada, Lewis Hamilton trouxe consigo toda a experiência da pista italiana, no qual é o maior vencedor, ao lado de Schumacher, com cinco conquistas cada.
Agora, o britânico busca manter o bom desempenho nas pistas, para que, assim, volte a vencer uma corrida. O último GP que ele ganhou foi o Grande Prêmio da Bélgica, em julho de 2024.
O pódio foi completo por Charles Leclerc (Ferrari), que terminou o treino em segundo lugar, e Carlos Sainz Jr. (Williams), em terceiro, com tempos de 1min20s286 e 1min20s650, respectivamente.
Confira os dez primeiros colocados do TL1:
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Carlos Sainz Jr. (Williams)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Alexander Albon (Williams)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Isack Hadjar (Racing Bulls).