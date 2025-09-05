Gutão começa voando, mas leva pneu e cai na semi do US Open Junior

O búlgaro Alexander Vasilev venceu o brasileiro Luis Guto Miguel, o Gutão, de virada nesta sexta-feira por 2 sets a 1 (parciais de 2/6, 6/1 e 6/0), em confronto pela semifinal do US Open Junior e avançou à decisão do torneio.

Luis Miguel venceu o primeiro set com sobras, mas sofreu no segundo e não se recuperou no terceiro. O brasileiro buscou melhora no último set voltando a acertar seu forehand, até sofrer um pneu (6/0) e ser superado pelo rival.

Na final, o búlgaro vai enfrentar o belga Jeline Vandromme. A decisão será neste sábado.

Gutão começa superior e vence 1º set

O brasileiro conquistou três games seguidos no começo do 1º set. Ele manteve a vantagem e fechou o primeiro set em 6/2.

Quando o set estava 5/2 para Gutão, Vasilev perdeu um game sem ganhar pontos e viu o brasileiro fechar a primeira parcial. No total do 1º set, o goiano ganhou 37 pontos, contra apenas 24 do rival.

Vasilev volta melhor e empata

No segundo set, Gutão errou tudo o que tentou. O brasileiro acabou sofrendo com a confiança do búlgaro, que se recuperou e forçou erros do brasileiro.

Ao contrário do primeiro set, Luis Miguel conseguiu marcar apenas 14 pontos, contra 27 do adversário.

Gutão cai e fica fora da final

Com um pneu, o brasileiro sofreu novamente com a potência de Vasilev e levou 6/0 no último set. Ainda com mais dificuldades do que no segundo tempo, Gutão anotou apenas dez pontos.

Durante o jogo, Gutão chegou a discutir com seus treinadores e reclamou de dores no abdômen.