Quem é Gutão, tenista brasileiro que está na semifinal do US Open Junior
Aos 16 anos, o tenista Luis Guto Miguel, o Gutão, tenta uma vaga na final do US Open Junior. O brasileiro, que está invicto há oito jogos, encara, hoje, às 14h (de Brasília), o búlgaro Alexander Vasilev, número sete do mundo na categoria, pela semifinal.
Quem é Gutão?
Natural de Goiânia, ocupa a 19ª colocação do ranking mundial de juniores, melhor colocação de um brasileiro na categoria. O tenista já subiu 12 posições no ranking mundial.
Ele conquistou do ITF J300 de Repentigny, no Canadá, na última semana e já eliminou três cabeças de chave no US Open Junior. O brasileiro derrotou Niels McDonald (ALE) na primeira rodada, Jack Kenney (EUA) na terceira e Oliver Bonding (ING) nas quartas.
Gutão fez sua estreia em Grand Slams Juniors este ano e é apontado como uma das maiores promessas do país, assim como João Fonseca, eliminado na segunda rodada da chave principal do US Open e atual número 45 do ranking mundial.
Antes do US Open, o melhor resultado nos Slams Jr foi em Wimbledon, quando foi eliminado pelo alemão Max Schoenhaus na segunda rodada.
O tenista conquistou recentemente seu primeiro ponto como profissional. Ele venceu Enzo Kohlmann, de 18 anos, pela primeira rodada do M25 São Paulo.
Guto Miguel disputa torneios juvenis desde o ano passado, quando conquistou a classificação para Roland Garros da categoria.