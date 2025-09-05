Grêmio anuncia a contratação do meia-atacante Willian, ex-Corinthians; veja detalhes
O Grêmio anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia-atacante Willian, ex-Corinthians. O jogador chegou a Porto Alegre, passou por exames médicos e assinou vínculo com o Tricolor Gaúcho até o final de 2026.
Willian estava livre no mercado após deixar o Fulham, da Inglaterra, no final da última temporada europeia. Em sua passagem pelo clube inglês, o meia-atacante marcou 10 gols e distribuiu sete assistências em 79 jogos.
O brasileiro de 37 anos retorna ao Brasil após a passagem turbulenta pelo Corinthians, de 2021 a 2022. Revelado pelo Timão, o jogador acumulou 45 jogos, com um gol e seis assistências. Willian, contudo, rescindiu seu contrato com o clube em agosto após receber ameaças nas redes sociais. Além disso, também teve que lidar com algumas lesões no período.
Na carreira, Willian se destacou com a camisa do Chelsea. Pelo time inglês, o meia-atacante somou 63 gols e 58 assistências em 339 partidas e conquistou duas vezes o Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa e uma Liga Europa. Além disso, ele também possui passagens por Shakhtar Donetsk, Anzhi, Arsenal e Olympiacos.
O Grêmio reforçou seu elenco na última janela de transferências visando a reta final da temporada. Além de Willian, o Imortal também contratou Balbuena, Marcos Rocha, Enzo, Noriega, Arthur e Carlos Vinícius.
Eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, o clube gaúcho briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 13ª posição, com 25 pontos, quatro a menos que o Vitória, 17º colocado.