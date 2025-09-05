Garotos da base agradam e podem ser soluções 'caseiras' para Vojvoda no Santos

No último domingo, o Santos empatou sem gols contra o Fluminense, na Vila Belmiro, em compromisso válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda priorizou a experiência de alguns jogadores em detrimento de alguns jovens em sua estreia pelo Peixe.

No setor defensivo, Zé Ivaldo substituiu Luisão. O garoto Souza, por exemplo, perdeu a vaga no time titular para Escobar, velho conhecido do treinador dos tempos de Fortaleza. Já no meio-campo, Bontempo foi bancado para que jogasse a dupla Zé Rafael e Tomás Rincón.

Souza e Bontempo vinham sendo titulares do Santos sob o comando do ex-treinador Cleber Xavier. Já Robson Júnior, o Robinho Jr., chegou a entrar no segundo tempo em algumas ocasiões. O que chamou a atenção foi que, contra o Fluminense, nenhum deles foi sequer acionado por Vojvoda.

Robinho Jr., inclusive, foi um pedido da torcida do Santos no segundo tempo, que acabou não atendido por Vojvoda. O técnico argentino deixou claro que as três joias do Peixe o agradam, mas que decidiu prezar pela experiência em seu primeiro jogo pela equipe.

"Gosto dos três [Souza, Bontempo e Robinho Jr.]. Souza é um jogador que sabemos... quando o enfrentei, é um jogador muito forte, com muita potência para fazer ultrapassagens, bom tecnicamente. Mas sabíamos que vínhamos de um momento de duas partidas consecutivas perdendo, então precisava assegurar a parte defensiva. Do Juninho, estou falando [com ele] e estou perto dele também. Sobre Bontempo, comecei a semana com ele em minha cabeça, mas teve um leve desconforto durante a semana", afirmou Vojvoda.

Garotos devem seguir tendo oportunidades

Apesar de não terem sido utilizados na estreia, Vojvoda tem planos de seguir utilizando os garotos da base do Santos no restante da temporada. O treinador indicou que, em um futuro próximo, os Meninos da Vila terão mais oportunidades.

Além de Bontempo, Souza e Robinho Jr., o Santos também tem outros nomes em seu plantel de garotos que estão treinando junto ao profissional. São os casos do zagueiro João Ananias e do volante Hyan, que estreou na equipe de cima no ano passado.

"Vou precisar de todos, e até o último momento tinha dúvidas. Os garotos da base vão ter possibilidades e opções comigo, fiquem tranquilos. Já começo a saber o que é o Santos, porque a primeira pergunta é a respeito dos meninos da base [risos]", completou o comandante.

A data Fifa, inclusive, é uma oportunidade para Vojvoda conhecer e entender melhor as características dos jovens jogadores do Santos. O argentino terá cerca de 11 dias para preparar o Peixe para o compromisso contra o Atlétic0-MG, válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

Números de Gabriel Bontempo pelo profissional do Santos

Bontempo iniciou a temporada disputando a Copinha pelo Santos e, posteriormente, foi integrado ao profissional. O meio-campista ganhou a vaga como titular na metade do Paulista, mas voltou à condição de reserva durante a passagem de Cleber Xavier. Apenas na reta final, retornou ao 11 inicial.

30 jogos (17 como titular)

2 gols

2 assistências

Números de Souza pelo profissional do Santos

Souza iniciou o ano sem grandes oportunidades no Santos, mas foi uma aposta de Cleber Xavier em sua chegada do Peixe. O Menino da Vila se consolidou no time titular. Entretanto, como todo jovem, oscilou recentemente e foi bancado contra Bahia e Fluminense.

16 jogos (13 como titular)

0 gols

1 assistência

Números de Robinho Jr. pelo profissional do Santos

Robinho Jr., por sua vez, fez sua estreia no profissional do Santos nesta temporada. O garoto entrou na segunda etapa da partida contra o Fluminense e disputou cerca de 25 minutos. Ele vem sendo guiado e observado de perto por Neymar, muito amigo de seu pai.

3 jogos (nenhum como titular)

0 gols

0 assistências

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)