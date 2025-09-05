Topo

Esporte

Fórmula 1 estende contrato do GP de Mônaco pela 2ª vez em menos de 12 meses

Montecarlo

05/09/2025 10h20

A Fórmula 1 prorrogou seu contrato com o Grande Prêmio de Mônaco por mais quatro anos, nesta sexta-feira, mantendo uma das corridas mais emblemáticas do esporte no calendário até 2035. É a segunda renovação do contrato em menos de 12 meses para a corrida de Montecarlo, que havia assinado uma extensão de seis anos até 2031, em novembro do ano passado.

Mônaco foi palco da primeira corrida em 1929 e sediou a segunda prova oficial do Mundial de Fórmula 1 em suas ruas sinuosas em 1950. Faz parte do calendário da F-1 desde 1955, à exceção da temporada 2020, em razão da pandemia de covid-19.

"A renovação do Grande Prêmio de Mônaco até 2035 está em consonância com uma tradição esportiva e histórica à qual o principado permanece profundamente ligado", disse o chefe de estado de Mônaco, Príncipe Albert II. "Só posso saudar este compromisso renovado, que é uma prova do nosso sucesso coletivo, da excelência da nossa colaboração com a F-1 e do lugar único que Mônaco ocupa no panorama internacional do automobilismo."

Com o glamour da velha guarda e um porto repleto de iates de luxo, Mônaco é conhecido como "a joia da coroa" da F-1, mas é de longe o circuito mais lento do ano. Estreito, sinuoso e não muito adequado para os carros modernos da categoria, Montecarlo é um retorno à história. Ultrapassar é tão difícil que o treino classificatório costumar ser considerado mais importante do que a corrida, no domingo.

Com barreiras próximas à pista, mesmo o menor erro pode significar um acidente. "As ruas de Mônaco ecoam com o som da Fórmula 1 desde os primórdios do esporte, então estou muito feliz em anunciar a extensão deste evento fantástico até 2035", disse o chefão da F-1, Stefano Domenicali. "É uma corrida icônica, amada por todos os pilotos e fãs, com uma vibração única graças à sua localização no principado mais glamouroso do mundo."

O retorno à história da F-1 anda lado a lado com a questão comercial em Mônaco. A etapa, que por muitos anos não pagava a famosa taxa à organização do campeonato para poder sediar a corrida, é conhecida por ser um centro de negociações comerciais, que influem diretamente na temporada seguinte do campeonato.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Juca: Ancelotti mudou o comportamento da torcida com a seleção

Onde vai passar Ucrânia x França pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Pai de Bortoleto diz que 'não atenderia' Marko sobre possível vaga na RBR

Ministro espanhol diz que equipe de ciclismo israelense deve ser excluída da Volta da Espanha

Vini Jr. não é craque? Colunistas discordam e esquentam debate

Torcedores não poderão usar camisa do Corinthians em jogo da NFL na Arena

Messi lidera seleção dos melhores da 17ª rodada das Eliminatórias

Após pente fino, Corinthians descobre que possui direito apenas sobre lucro em futura venda de Murillo

Estêvão é mais jovem a marcar pela seleção em jogo oficial desde Pelé

Arnaldo Ribeiro: Referência da seleção agora é o Ancelotti, não Neymar

Fórmula 1 estende contrato do GP de Mônaco pela 2ª vez em menos de 12 meses