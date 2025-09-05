Fórmula 1 anuncia renovação com o GP de Mônaco até 2035

Um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1, o GP de Mônaco ainda terá muitos anos de existência na modalidade. Nesta sexta-feira, a categoria anunciou a renovação do Grande Prêmio até 2035. Assim, a corrida de rua chegará em 85 anos no calendário da competição.

O primeiro circuito de Mônaco aconteceu em 21 de maio de 1950, ano de estreia da Fórmula 1. O pequeno país europeu recebeu a segunda etapa da história da modalidade e, desde então, se destaca pelas ruas estreitas e a precisão necessária para os pilotos para vencerem a corrida.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will remain on the Formula 1 calendar through 2035! Building on the existing agreement with @ACM_Media that runs through the 2031 season ?#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/nTARdXKcZS ? Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Senna, o Rei de Mônaco

O brasileiro Ayrton Senna é considerado o Rei de Mônaco. O piloto tricampeão mundial venceu a prova em seis oportunidades (1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993), estabelecendo o recorde de vitórias que perdura até hoje. Além disso, ele conquistou a pole position cinco vezes e conseguiu oito pódios no local.

Foi em Mônaco que Senna ganhou destaque na Fórmula 1. Em 1984, pilotando uma modesta Toleman, Ayrton fez uma corrida épica debaixo de muita chuva, chegando em segundo lugar e quase vencendo.

Neste ano, quem dominou foi o britânico Lando Norris, da McLaren. Na classificatória, Norris estabeleceu a volta mais rápida da história da prova, com 1m09s954. Além disso, ele venceu a corrida de domingo com facilidade. Ele liderou de ponta a ponta e conquistou o tão sonhado troféu de Mônaco.