Topo

Esporte

Fórmula 1 anuncia renovação com o GP de Mônaco até 2035

05/09/2025 09h36

Um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1, o GP de Mônaco ainda terá muitos anos de existência na modalidade. Nesta sexta-feira, a categoria anunciou a renovação do Grande Prêmio até 2035. Assim, a corrida de rua chegará em 85 anos no calendário da competição.

O primeiro circuito de Mônaco aconteceu em 21 de maio de 1950, ano de estreia da Fórmula 1. O pequeno país europeu recebeu a segunda etapa da história da modalidade e, desde então, se destaca pelas ruas estreitas e a precisão necessária para os pilotos para vencerem a corrida.

Senna, o Rei de Mônaco

O brasileiro Ayrton Senna é considerado o Rei de Mônaco. O piloto tricampeão mundial venceu a prova em seis oportunidades (1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993), estabelecendo o recorde de vitórias que perdura até hoje. Além disso, ele conquistou a pole position cinco vezes e conseguiu oito pódios no local.

Foi em Mônaco que Senna ganhou destaque na Fórmula 1. Em 1984, pilotando uma modesta Toleman, Ayrton fez uma corrida épica debaixo de muita chuva, chegando em segundo lugar e quase vencendo.

Neste ano, quem dominou foi o britânico Lando Norris, da McLaren. Na classificatória, Norris estabeleceu a volta mais rápida da história da prova, com 1m09s954. Além disso, ele venceu a corrida de domingo com facilidade. Ele liderou de ponta a ponta e conquistou o tão sonhado troféu de Mônaco.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

De palavrão a choro: estreia da GE TV tem pronúncia italiana de Ancelotti e cutucadas na CazéTV

UFC Paris: Borralho bate o peso e confirma main event; luta de Pitbull é cancelada

Hamilton lidera primeiro treino livre do GP da Itália; Bortoleto termina em 11º

Fórmula 1 anuncia renovação com o GP de Mônaco até 2035

Veja fotos dos treinos livres da F1 desta sexta-feira para o GP da Itália

Ex-goleiro da seleção é detido em Portugal por posse de arma, diz jornal

Presidente do Paraguai decreta feriado nacional após classificação do país à Copa de 2026

Autor de gol na vitória do Uruguai, Arrascaeta é elogiado por Bielsa

Morre aos 59 anos o jornalista Acaz Felleger

Messi deixa em dúvida participação na Copa do Mundo: 'Não sei se poderei jogar'

Messi põe em dúvida presença na Copa de 2026 após marcar dois gols em vitória da Argentina