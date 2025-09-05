Topo

Esporte

Flamengo quer provar em recurso que ato de Bruno Henrique não foi antiético

Alexandre Araújo, Bruno Braz e Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

05/09/2025 05h30

Apesar de ter se livrado de uma pena que poderia chegar a até dois anos de suspensão do futebol, o Flamengo não se deu por satisfeito com o resultado do julgamento de Bruno Henrique ontem, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que aplicou ao atacante um gancho de 12 partidas e uma multa de R$ 60 mil. O clube irá recorrer no Pleno e já tem o argumento para tal.

Não foi antiético?

O Rubro-Negro irá seguir na mesma linha que convenceu o tribunal a atenuar a pena de seu jogador. Os auditores o absolveram em relação ao artigo 243, que trata de "atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende". A punição prevista neste caso é de até 720 dias de suspensão.

Advogado do Flamengo no caso, Michel Assef Filho alegou que o clube não se sentiu prejudicado com o cartão amarelo recebido pelo jogador. E que a advertência fazia parte de uma estratégia para que ele fosse suspenso na partida seguinte. O argumento foi acatado pela maioria.

Relacionadas

STJD pune Bruno Henrique com 12 jogos de suspensão em caso de manipulação

Flamengo vai recorrer de punição de Bruno Henrique em caso de manipulação

Flamengo diz no STJD que não teve prejuízo com amarelo de Bruno Henrique

"Não enxergo na conduta do primeiro denunciado a conduta do tipo 'atuar de forma deliberada contra sua equipe'. Não se mostra cabível a punição", resumiu o relator do caso, o auditor Alcino Guedes.

Mas a visão dele e dos demais foi diferente em relação ao segundo artigo no qual BH foi denunciado, o 243-A.

"O resultado da partida não é só o placar final, mas tudo o que pode advir ou derivar. Embora receber o cartão amarelo não seja o dolo específico de prejudicar a equipe, pode influenciar no resultado do campeonato. Entendo que a conduta se molda ao artigo 243-A, para influenciar no curso da partida e a consequência que teria na competição. Entendo que houve violação à ética desportiva", acrescentou o relator.

No entendimento do Flamengo, porém, a absolvição no artigo 243 chancela que Bruno Henrique não tomou uma atitude antiética e que tudo foi dentro das regras do jogo.

O mesmo argumento que foi utilizado para entender pelo afastamento do artigo 243, ou seja, de que isso foi uma opção tática e que era esperado do Bruno Henrique que ele levasse um terceiro cartão amarelo, é o mesmo argumento que deve ser utilizado para entender que não é uma atitude antiética. Se faz parte da regra do jogo, como pode dizer que é atitude ilegal do ponto de vista que chega a condenar um atleta por isso?
Michel Assef Filho

Já está suspenso a partir de jogo contra o Juventude

A pena de 12 jogos já passa a valer a partir da próxima rodada. Com isso, Bruno Henrique será desfalque no duelo contra o Juventude, no próximo dia 14, em Caxias do Sul (RS), pelo Campeonato Brasileiro.

A punição vale somente para jogos organizados pela CBF. Com isso, o atacante está apto a atuar pela Libertadores, onde o Flamengo está nas quartas de final e enfrentará o Estudiantes, da Argentina, nos dias 18 e 25 de setembro.

O Rubro-Negro pode tentar ainda um efeito suspensivo que, caso seja concedido, permitirá ao clube utilizar o atacante enquanto o recurso não for julgado.

Após a sentença de ontem, o Fla utilizou suas redes sociais para demonstrar apoio a Bruno Henrique. Foi postado um vídeo do jogador com a frase: "Sempre com você, BH".

Entenda o caso

Bruno Henrique foi acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no estádio Mané Garrincha (DF), pelo Campeonato Brasileiro.

Ele participou do julgamento ontem através de vídeo e optou por não prestar depoimento. O atacante deu uma declaração única onde reafirmou ser inocente.

Eu gostaria de afirmar a minha inocência e dizer que confio na Justiça esportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo. Faço questão de mostrar o meu respeito e a minha total confiança nesse tribunal, e desejo um excelente julgamento a todos, que tudo transcorra de forma leve e justa. E uma boa tarde a todos, só isso. Obrigado.
Bruno Henrique

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Rogério Micale elogia Andreas Pereira, reforço do Palmeiras: "Só acrescenta"

Garotos da base agradam e podem ser soluções 'caseiras' para Vojvoda no Santos

Sem balançar as redes em 2025, Dinenno mira desencantar pelo São Paulo

NFL: Jogador é fã de Salah e quer dançar Michel Teló na casa do Corinthians

NFL no Brasil: horário e onde assistir Charges x Chiefs ao vivo

Pivô da Máfia do Apito viola contrato e processa produtora de documentário

NFL trata jogo em SP como 'mini Super Bowl' e amuleto: 'Estamos para ficar'

Flamengo quer provar em recurso que ato de Bruno Henrique não foi antiético

Fla recusa valor por Pedro maior que cartola estimou, mas congela renovação

Base do Palmeiras adota 'modelo europeu', agrada a Abel e faz sucesso

Luiz Henrique 'reencontra' versão Vale do Carangola em jogo da seleção