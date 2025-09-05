Flamengo não deveria se envolver no caso Bruno Henrique, diz Mauro Cezar

O Flamengo não deveria intervir no caso de Bruno Henrique, afirma Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo o colunista, o clube deveria se manter à margem do julgamento do atacante por manipulação de apostas pois a situação foi criada pelo atleta e seus familiares, não pela instituição.

O Flamengo não deveria jamais se envolver nisso, porque esse é um problema criado por jogador e parentes do jogador. O Flamengo deveria ficar à margem, e se o jogador é suspenso, o Flamengo para de pagar o salário pelo período que ele fica afastado, porque ele não é obrigado a pagar o salário do jogador suspenso por uma questão como essa. Eu acho que deveria ser assim, mas não é. Mauro Cezar

"O Flamengo participar disso é lamentável. Como, por exemplo, na gestão anterior, foram os aplausos ao Gabriel Barbosa na volta ao dia-a-dia de treinamentos, depois de ficar suspenso por conta de um exame de doping que ele não realizou como deveria. Novamente, o Flamengo tem uma conduta totalmente equivocada. Agora, eu acho que esse episódio, não pela decisão do tribunal, mas pela repercussão, ele vai sim educar jogadores. E agora os caras vão perceber que não se compartilha essa informação", acrescentou o colunista.

'Inquérito é carregado de fragilidades'

Conforme publicado em sua coluna, Mauro Cezar explica no Posse de Bola que Bruno Henrique não levou pena máxima pois havia fragilidades no inquérito julgado pelo STJD.

Segundo ele, a acusação não apresenta no documento prova cabal de repasse de informação privilegiada do atacante para o irmão sobre o cartão amarelo em questão.

O inquérito aponta vários sinais de que o Bruno Henrique teria passado a informação privilegiada para o irmão, mas não prova que ele passou a informação privilegiada para o irmão. Não tem a prova cabal.

O inquérito é frágil. É impressionante, são 84 páginas, mas ele não mostra. Então você não tem a prova de que ele deu a informação privilegiada.

Mauro Cezar

Para ele, a defesa do atleta se apoiou nessa ausência de provas incontestáveis para abrandar a pena de Bruno Henrique — suspenso por 12 jogos e multado em R$ 60 mil.

Foi aí que a defesa se apoiou, e foi aí que eles conseguiram colocá-lo num artigo que tem como pena máxima 24 jogos. Opinião minha: já que cabem 24, ele deveria pegar 24 jogos. E deram a pena mínima dentro desse parágrafo, desse artigo, que são 12 partidas.

Mas não havia como, me parece, enquadrá-lo em algo que gerasse uma punição por um ano, pra vida toda, porque não há a prova cabal de que ele participou. Mauro Cezar

O colunista comparou o caso de Bruno Henrique ao de Paquetá, inocentado na Inglaterra após dois anos de investigação justamente por falta de provas concretas contra o atleta.

"Eu acho até que tem muita semelhança com o caso do Paquetá, que muita gente achava muita coisa, mas eles não conseguiram associar o jogador a nenhuma transferência de dinheiro, transferência bancária, conversas que o comprometessem, nada. Então ficaram sinais de que poderia ter participado de algo."

"No caso do Bruno Henrique, é claro, existem várias conversas, mas repito, não tem a prova incontestável de que ele deu a informação privilegiada. Ao contrário, até, tem pontos em que ele é perguntado e dá informação errada", disse Mauro Cezar.

Assista ao vídeo:

