Fla recusa valor por Pedro maior que cartola estimou, mas congela renovação

Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

05/09/2025 05h30

"Precificado" em uma conversa de um dirigente do Flamengo vazada em julho, Pedro foi pivô de uma crise que ele não escolheu. Porém, por ironia do destino, passados dois meses após a polêmica, o clube recusou uma proposta pelo atacante maior do que o valor estipulado no indesejável bate-papo de WhatsApp.

O que aconteceu

Nos últimos momentos da janela, o Rubro-Negro rejeitou uma oferta do Al-Rayyan, do Qatar, de US$ 18 milhões fixos (R$ 98 milhões) + US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) em caso de metas. O UOL apurou que, primeiramente, os qataris sinalizaram a quantia informalmente, receberam uma negativa, mas, em seguida, a formalizaram em documento enviado ao Fla, e mesmo assim o clube não quis seguir adiante nas tratativas.

Somente o valor fixo oferecido pelo Al-Rayyan já era R$ 3 milhões a mais do que o estimado na conversa vazada do dirigente do departamento de futebol com o colunista Mauro Cezar Pereira, do UOL. Na ocasião, o cartola aponta 15 milhões de euros (R$ 95 milhões na cotação atual) como a proposta suficiente para o Flamengo aceitar uma venda de Pedro.

O vazamento do diálogo, na época, deixou o camisa 9 inconformado, o que gerou consequências. O abatimento se refletiu nos treinamentos e o atacante teve seu comportamento duramente criticado por seu técnico, Filipe Luís, após a partida contra o São Paulo, onde sequer foi relacionado como punição.

Posteriormente, Pedro se manifestou publicamente em suas redes sociais. No texto, disse que se sentiu "desvalorizado e exposto", e considerou as falas de Filipe Luís "acima do tom e desrespeitosas". Em seguida, técnico e jogador se entenderam e vivem uma relação pacífica e profissional.

Conversas por renovação estão congeladas e geram frustração

Pedro deu a volta por cima em toda a polêmica e tem sido decisivo para o Flamengo. O atacante já fez sete gols em 11 jogos após o episódio, sendo um hat trick na goleada histórica por 8 a 0 sobre o Vitória, no dia 25 de agosto.

O atacante, porém, se sente levemente frustrado por outra questão: sua renovação de contrato. O UOL apurou que há um entendimento, por parte do atleta, de que foi feita uma promessa da atual diretoria de uma extensão do vínculo assim que ele retornasse da grave lesão no joelho esquerdo.

Pedro voltou aos gramados no dia 9 de abril, contra o Central Córdoba (ARG), pela Libertadores. Porém, desde aquela data até o presente momento, o estafe do jogador não foi chamado para debater o tema. O atual contrato do atacante é até 31 de dezembro de 2027.

