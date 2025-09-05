Topo

Ex-Santos e São Paulo, Pedrinho chuta portão de casa da namorada e é acusado de ameaças

05/09/2025 22h10

O atacante Pedrinho, ex-Santos e São Paulo, protagonizou na madrugada da última terça-feira um episódio fora das quatro linhas. O jogador foi flagrado por câmeras de segurança chutando o portão da residência dos pais de sua namorada, Amanda Nunes. O atleta ainda teria ameaçado a família da companheira. As imagens foram divulgadas pelos portais Goal e ge.

Nas imagens, Pedrinho estaciona um carro acompanhado de outro homem e começa a chutar o portão da casa, além de gritar e também tentar destruir as câmeras de segurança do local. Segundo reportagem da Goal, a família de Amanda acusou o atacante de ameaçá-los durante a ida à residência.

Esta não é a primeira vez que o jogador protagoniza um episódio de fúria. No início de 2023, sua namorada o acusou de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e injúria. Na época, foram divulgados prints de ameaças de morte de Pedrinho à Amanda.

Por conta do ocorrido, o jogador teve seu contrato rescindido com o São Paulo na época. Após isso, o atacante ainda passou por América-MG, Santos e Cuiabá e agora está livre no mercado.

