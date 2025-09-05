Estêvão é mais jovem a marcar pela seleção em jogo oficial desde Pelé

Estêvão deixou o dele na vitória sobre o Chile, ontem, pelas Eliminatórias, e se tornou o segundo mais jovem a marcar pela seleção brasileira em um jogo oficial, só atrás de Pelé.

O que aconteceu

O atacante do Chelsea balançou as redes ontem aos 18 anos, 4 meses e 11 dias. O gol que abriu o placar contra os chilenos também foi o primeiro de Estêvão pela Amarelinha.

Pelé, por sua vez, marcou pela primeira vez em um jogo oficial aos 17 anos, 7 meses e 24 dias. O Rei sacramentou a vitória da seleção sobre País de Gales pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1958. Já o gol 1 de Pelé pelo Brasil aconteceu em julho de 1957, em amistoso contra a Argentina.

Edu, Ronaldo, Endrick e Coutinho desencantaram antes de Estêvão, mas em amistosos. O quarteto integra o top-5 de mais jovens a marcar pela seleção, mas contando tanto partidas oficiais quanto amistosas.

Mais jovens a marcar pelo Brasil

Pelé: 16 anos e 257 dias (1957) Edu: 16 anos e 306 dias (1966) Ronaldo: 17 anos e 228 dias (1994) Endrick: 17 anos e 246 dias (2024) Coutinho: 17 anos e 323 dias (1961)

O ex-Palmeiras se tornou ainda o terceiro mais novo a marcar pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Estêvão ficou atrás de Gustavo Neffa (PAR) e Kendry Páez, que tinham 17 e 16 anos, respectivamente.

Estêvão também está entre os cinco mais jovens a estrear pela seleção brasileira. Aos 17 anos e 135 dias, o atacante entrou no segundo tempo da vitória contra o Equador, pelas Eliminatórias e virou o quinto mais novo a defender a Amarelinha, atrás de Pelé, Edu, Coutinho e Endrick.

Já classificada para a Copa de 2026, a seleção se despede das Eliminatórias na terça-feira, contra a Bolívia. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília) e acontece em Al Alto (BOL).