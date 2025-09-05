Topo

Em treino aberto à imprensa, Corinthians conta com jovem da base e retorno de Charles

05/09/2025

O Corinthians segue sua preparação para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR. Em atividade aberta à imprensa, o Timão treinou com novidades: o jovem João Vitor Jacaré e o retorno do volante Charles.

Jacaré é uma lateral direito da base do Corinthians. O jovem jogador estreou pela equipe profissional ainda neste ano, no duelo contra o Novorizontino, no Paulistão. Dorival Júnior quer observar o atleta mais de perto para saber se ele tem condições de suprir Matheuzinho quando o titular não estiver disponível.

Outro destaque foi Charles, que foi notícia durante a semana após vir a público que o volante possuía uma deficiência de ferro no corpo, o que poderia afetar seu desempenho durante e após os jogos. O Corinthians informou que o jogador não deve virar um desfalque para Dorival.

As atividades

O treino em si foi marcado por atividades com bola. Inicialmente, o técnico Dorival Júnior dividiu os atletas em dois grupos para um exercício de troca de passes em um espaço reduzido. Depois, foi feita uma atividade de enfrentamento, novamente em campo reduzido, porém, o elenco foi usado por completo.

No jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Ligga Arena. Agora, na segunda partida, um empate basta para o Timão avançar às semifinais da competição.

