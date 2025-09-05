Eliminatórias Africanas: veja os resultados da sétima rodada da fase de grupos

As Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor. Nesta sexta-feira, 14 seleções entraram em campo pela sétima rodada da fase de grupos.

Confira todos os resultados e a situação de cada seleção nesta fase da competição.

The Atlas Lions are global. ? Morocco become the first African nation to qualify to the 2026 #FIFAWorldCup. ??? pic.twitter.com/tWaSNb8hwP ? CAF_Online (@CAF_Online) September 5, 2025

Grupo A

Burkina Faso goleia o Djibouti e assume a vice-liderança do Grupo A

Na manhã desta sexta-feira, o Burkina Faso bateu o Djibouti por 6 a 0 e alcançou os 14 pontos, ocupando o segundo lugar do Grupo A.

Com a derrota, o Djibouti permaneceu com apenas um ponto conquistado em sete jogos e está na lanterna do grupo.

Salah marca, Egito bate a Etiópia e se isola na liderança do Grupo A

Nesta sexta-feira, o Egito venceu a Etiópia por 2 a 0 e se isolou na liderança do Grupo A, com 19 pontos conquistados. Mohamed Salah e Omar Marmoush marcaram para os egípcios, ambos em cobranças de pênalti.

Com o resultado, a Etiópia permanece com seis pontos, na vice-lanterna do grupo.

Grupo B

RD Congo vence o lanterna Sudão do Sul e permanece na liderança do grupo

A República Democrática do Congo venceu com tranquilidade o Sudão do Sul pelo placar de 4 a 1. Cédric Bakambu (duas vezes), Nathanael Mbuku e Yoane Wissa marcaram para os visitantes, enquanto Keer Majak diminui para p Sudão.

Com o resultado, a Seleção do Congo permanece na liderança com 16 pontos, enquanto o Sudão do Sul soma apenas três pontos, na lanterna.

Mauritânia vence a primeira nas Eliminatórias diante do Togo

A Seleção da Mauritânia bateu o Togo por 2 a 0 e venceu pela primeira vez na competição. Pepe Ndiaga e Ali Abeid anotaram os gols que garantiram o triunfo aos donos da casa.

O resultado garantiu à Mauritânia a quinta colocação do grupo, com cinco pontos (um a mais que o Togo, sexto colocado).

Senegal vence o Sudão e se aproxima da liderança do grupo

Jogando diante do seu torcedor, Senegal venceu o Sudão por 2 a 0 e chegou aos 15 pontos, um a menos que o líder Congo. Kalidou Koulibaly e Pepe Matar Sarr marcaram para os mandantes.

Apesar da derrota, o Sudão permanece na terceira posição, com 12 pontos conquistados.

Grupo C

Benin bate o Zimbábue pelas Eliminatórias Africanas

O Benin derrotou a Seleção de Zimbábue por 1 a 0, em duelo válido pela sétima rodada da fase de grupos. Steve Mounie anotou o único gol da partida.

Com o resultado, Benin alcança os 11 pontos e está a cinco da líder África do Sul. Já o Zimbábue permanece na lanterna, sem saber o que é vencer, com quatro pontos.

África do Sul bate o Lesoto e se firma na liderança do grupo

A África do Sul venceu o Lesoto por 3 a 0 e chegou aos 16 pontos na competição. Mohau Nota, Lyle Foster e Oswin Appollis anotaram para garantir o triunfo.

O Lesoto segue na vice-lanterna do grupo, com seis pontos.

Grupo E

Congo empata com a Tanzânia e conquista o primeiro ponto nas Eliminatórias

A partida entre Congo e Tanzânia terminou empatada por 1 a 1. Dechan Moussavou marcou para os donos da casa, enquanto Selemani Abdallah igualou o marcador para a Tanzânia.

O resultado garantiu a segunda posição para a Tanzânia. Já o Congo conquistou seu primeiro ponto e sobe para a vice-lanterna.

Marrocos goleia o Níger e garante a classificação para a Copa do Mundo

Ismael Saibari (duas vezes), Ayoub El Kaabi, Hamza Igmane e Azzedine Ounahi garantiram a goleada de 6 a 0 para a Seleção Marroquina, que conquistou a vaga para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar do resultado ruim, o Níger segue na quarta posição, com seis pontos conquistados.

Grupo F

Gâmbia vence o Quênia pelas Eliminatórias Africanas

A Gâmbia derrotou o Quênia por 3 a 1 e subiu para o quarto lugar com sete pontos, enquanto os mandantes caíram para a quinta posição, com seis. Sherif Sinyan, Yankuba Minteh e Musa Barrow anotaram para a Gâmbia e Ryan Ogam diminuiu a desvantagem.

Costa do Marfim vence o Burundi e assume a liderança

Com gol de Vakoun Issouf nos minutos inicias, a Costa do Marfim venceu o Burundi e assumiu a liderança do grupo F, com 19 pontos conquistados. Já o Burundi permanece na terceira posição, com 10.

Grupo G

Guiné bate a Somália

Nesta sexta-feira, a Guiné venceu a Somália por 3 a 0 e alcançou os 10 pontos, ocupando a quarta posição. Guirassy, Faisal Abu Bakr (contra) e Ousmane Camara anotaram os gols da partida.

Somália segue na lanterna com apenas um ponto conquistado.

Uganda goleia Moçambique

A Uganda goleou Moçambique por 4 a 0 e foi à vice-liderança do grupo. Allan Okello, Rogers Mato (duas vezes) e Elio Capradossi marcaram os gols do jogo.

Com a derrota, Moçambique permanece com os mesmos 12 pontos que o adversário, mas cai para o terceiro lugar.

Grupo H

Malawi vence a Namíbia

Nesta sexta-feira, o Malawi venceu a Namíbia por 2 a 1. Richard Mbulu e Gabadinho Mhango marcaram para garantir o triunfo, enquanto David Ndeunyema diminuiu a distância no placar.

Com o resultado, o Malawi permanece na vice-lanterna, com nove pontos. Já a Namíbia segue na vice liderança, com 12 pontos conquistados.