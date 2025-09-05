'Convocação de Andreas para seleção é coerente', diz PVC

A convocação de Andreas Pereira para a seleção brasileira após a lesão de Kaio Jorge é coerente, avalia o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo PVC, Andreas já fazia parte do grupo e sua chamada mantém a lógica do trabalho de Carlo Ancelotti.

Ele é parte do grupo, pelo que ele jogou. Eu não acho que ele jogou na seleção para ser um jogador de seleção brasileira indiscutível, mas ele é parte do grupo desde o Fernando Diniz. Então, sendo parte do grupo, mesmo sem ter estreado na temporada 2025-2026, eu acho que ele está dentro. É coerente a convocação. PVC

A convocação ocorreu após a lesão muscular de Kaio Jorge, que foi cortado da última rodada das Eliminatórias da Copa. Recém-chegado ao Palmeiras, Andreas ainda não estreou pelo clube paulista.

O colunista Julio Gomes avalia que Andreas dificilmente será titular no confronto contra a Bolívia, já que existem outros jogadores à frente na disputa por posição.

Teoricamente, não vai jogar, né? Teoricamente, tem mais gente na frente, na fila. Julio Gomes

O desafio contra a Bolívia em El Alto, a mais de 4.000 metros de altitude, exige atenção especial da comissão técnica, que preparou logística para minimizar os efeitos físicos em campo.

