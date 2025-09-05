Duelo canino? Melk Costa se oferece para enfrentar Patrício Pitbull no UFC Rio

O card do UFC Rio, programado para o dia 11 de outubro, pode ganhar um 'duelo canino' como reforço. Isso porque Melk Costa, o 'Dálmata', se ofereceu para encarar Patrício Freire, o 'Pitbull', no evento sediado na 'Cidade Maravilhosa'.

A oferta foi feita pelo lutador da academia 'Chute Boxe João Emílio' via redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), em resposta ao pedido do veterano, que requisitou uma vaga na edição do Rio de Janeiro após ficar de fora do UFC Paris. Na véspera do evento na capital da França, Patrício Pitbull acabou sendo retirado do card, por conta de uma grave falha de seu oponente, Losene Keita, na balança da pesagem.

"Você é um dos melhores pesos-penas de todos os tempos. Tenho acompanhado você desde que eu comecei a lutar. Eu sempre quis enfrentar uma lenda, e se você me der essa oportunidade no Rio, será maior que um cinturão para mim", afirmou Melk.

Interesse antigo

Esta não foi a primeira vez que Melk Costa sugere enfrentar Patrício Pitbull no octógono mais famoso do mundo. Em maio deste ano, o paraense - em entrevista exclusiva à Ag Fight - já havia expressado seu desejo de medir forças com o ex-campeão do Bellator. Caso seja atendido, o 'Dálmata', que vem de quatro vitórias seguidas, pode ingressar no ranking peso-pena (66 kg), se superar o potiguar 11º colocado na lista.

