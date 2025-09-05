Topo

Esporte

Duelo canino? Melk Costa se oferece para enfrentar Patrício Pitbull no UFC Rio

05/09/2025 16h14

O card do UFC Rio, programado para o dia 11 de outubro, pode ganhar um 'duelo canino' como reforço. Isso porque Melk Costa, o 'Dálmata', se ofereceu para encarar Patrício Freire, o 'Pitbull', no evento sediado na 'Cidade Maravilhosa'.

A oferta foi feita pelo lutador da academia 'Chute Boxe João Emílio' via redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), em resposta ao pedido do veterano, que requisitou uma vaga na edição do Rio de Janeiro após ficar de fora do UFC Paris. Na véspera do evento na capital da França, Patrício Pitbull acabou sendo retirado do card, por conta de uma grave falha de seu oponente, Losene Keita, na balança da pesagem.

"Você é um dos melhores pesos-penas de todos os tempos. Tenho acompanhado você desde que eu comecei a lutar. Eu sempre quis enfrentar uma lenda, e se você me der essa oportunidade no Rio, será maior que um cinturão para mim", afirmou Melk.

Interesse antigo

Esta não foi a primeira vez que Melk Costa sugere enfrentar Patrício Pitbull no octógono mais famoso do mundo. Em maio deste ano, o paraense - em entrevista exclusiva à Ag Fight - já havia expressado seu desejo de medir forças com o ex-campeão do Bellator. Caso seja atendido, o 'Dálmata', que vem de quatro vitórias seguidas, pode ingressar no ranking peso-pena (66 kg), se superar o potiguar 11º colocado na lista.

You are one of the best featherweights of all time. I've been following you since I started fighting. I've always wanted to fight a legend, and if you give me this opportunity in Rio, it will be bigger than a belt for me. @seanshelby @UFCBrasil @ufc

- ???? "?????????" ????? (@MelkCostaCauthy) September 5, 2025


Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Victor Hugo se diz pronto para reforçar o Santos contra o Atlético-MG

Rigoni volta ao CT do São Paulo e comenta mudanças: "Me parece fantástico"

Sabalenka x Anisimova: onde assistir à final feminina do US Open 2025

PVC: Dos seis classificados à Copa, cinco tem técnicos argentinos

Gutão começa voando, mas leva pneu e cai na semi do US Open Junior

Bia Haddad cita pressão por jogar em casa, mas encara SP Open com leveza e encontra força na família

Santos publica rescisão de contrato com Deivid Washington no BID

Bruno Henrique se reapresenta e seguirá rotina de treinos no Flamengo

Andrei Kampff: Pena de Bruno Henrique cria precedente perigoso

Dabrowski e Routliffe conquistam o título do US Open 2025

Trabalho intenso! Santos treina em dois períodos no CT Rei Pelé