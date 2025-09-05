Topo

Dudu quer perícia para avaliar se causou prejuízo milionário ao Palmeiras

05/09/2025 11h48

Nesta quinta-feira, Dudu solicitou que a Justiça de São Paulo faça uma perícia para avaliar se o atacante causou um prejuízo de R$ 22 milhões ao Palmeiras, conforme alega Leila Pereira, presidente do Verdão. O atleta do Atlético-MG também pede que o perito analise a expressão "VTNC", usada por ele em referência à dona da Crefisa, e se isso se configura como uma ofensa.

Em petição enviada ao tribunal, Dudu apresentou provas que deve mostrar em uma possível audiência no processo onde Leila cobra uma indenização de R$ 500 mil. A informação é da ESPN.

Postagem de Dudu nas redes sociais com a expressão "VTNC". (Foto: Reprodução)

Além das duas perícias, uma sobre o valor e outra sobre a expressão, Dudu também pede um perito para confirmar o dano à sua imagem causado por Leila Pereira. Em meio às investigações, o atacante solicita R$ 500 mil de indenização por danos morais, mesmo valor pedido pela dirigente.

Dudu quer que a perícia também mostre que ele deixou de receber o saldo restante de sua multa do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que ultrapassa R$ 25 milhões. O jogador requisitou os balanços contábeis do Palmeiras para analisar os recursos obtidos pelo clube nos últimos anos, como contratos de patrocínio e bilheteria.

Junto às perícias e à indenização, Dudu ainda exige que Leila Pereira se retrate publicamente, com vídeos nos telões do Allianz Parque. O caso segue tramitando na 11ª Vara Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) e será julgado pelo juiz Sérgio Serrano Nunes Filho.

Relembre o caso

  • Em junho de 2024, o Cruzeiro anunciou a contratação de Dudu. Contudo, a negociação não tinha documento assinado, e assim, não se concretizou.

  • Sem se firmar no Verdão, Dudu rescindiu seu contrato e assinou com o Cruzeiro em dezembro de 2024.

  • Em janeiro de 2025, Leila Pereira declarou que Dudu saiu pela porta dos fundos e foi ofendido pelo jogador.

  • O jogador alegou que a expressão VTNC quis dizer "Vim trabalhar no Cruzeiro".

  • Porém, em julgamento realizado em julho de 2025, Dudu foi suspenso por seis jogos por misoginia pelo STJD, além de pagar uma multa de R$ 90 mil.

  • Agora, Dudu e Leila brigam judicialmente por danos morais. O atacante do Atlético-MG ainda solicita perícia sobre todo o processo.

