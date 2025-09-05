PVC: Dos seis classificados à Copa, cinco tem técnicos argentinos

Das seis seleções sul-americanas classificadas para a Copa do Mundo, cinco tem técnicos argentinos, destaca o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

A única seleção classificada para o Mundial de 2026 que não tem técnico argentino é justamente a brasileira, comandada agora por um italiano.

Dos seis classificados, são cinco técnicos argentinos e um italiano. PVC

A última vaga sul-americana, que dá direito à repescagem, será disputada entre Venezuela e Bolívia na rodada final das Eliminatórias.

Caso a Venezuela consiga a vaga inédita, o técnico Fernando Batista aumentará essa lista para seis argentinos.

"A Venezuela joga em casa contra a Colômbia. Se ela ganhar, ela vai estar na repescagem. Ela é a única dessas 10 seleções que nunca jogou uma Copa do Mundo. Se ela não ganhar da Colômbia, mesmo que perca, ela ainda assim vai para a repescagem desde que a Bolívia não vença o Brasil", diz PVC.

"Então, a Bolívia precisa vencer o Brasil e torcer para a Venezuela não ganhar da Colômbia. E a Venezuela precisa ou ganhar da Colômbia ou que a Bolívia não vença o Brasil", explica o colunista.

