De virada, Volta Redonda vence o Paysandu pela Série B do Brasileiro

05/09/2025 21h30

Nesta sexta-feira, de virada, o Volta Redonda venceu o Paysandu por 2 a 1, no Mangueirão, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Thalisson Gabriel anotou para os mandantes, enquanto Gabriel Barbosa e Raí marcaram os gols do time do Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Volta Redonda alcançou os 26 pontos e ficou perto de deixar a zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição. Já o Paysandu permaneceu na lanterna da competição nacional, com 21 pontos conquistados.

Ambas as equipes voltam a campo pela 26ª rodada da Série B. O Paysandu recebe o América-MG no próximo sábado, no Mangueirão, às 16h (de Brasília). Enquanto o Volta Redonda enfrenta o Criciúma, no dia anterior, às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira.

O gol

O Paysandu inaugurou o marcador aos 24 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Thiago Heleno desviou e Thalysson Gabriel apareceu para concluir e vencer o goleiro Jefferson Paulino.

O Volta Redonda empatou a partida aos 44 minutos da etapa complementar, com Gabriel Barbosa. O zagueiro aproveitou cruzamento de Jhonny pelo lado direito do ataque e subiu mais alto que a defesa adversária para cabecear e deixar tudo igual no placar.

Aos 48 minutos, Raí marcou o gol da virada do Volta Redonda. O meio-campista conduziu livre de marcação na entrada da área e finalizou rasteiro para garantir a vitória no final da partida.

