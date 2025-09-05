De palavrão a choro: estreia da GE TV tem pronúncia italiana de Ancelotti e cutucadas na CazéTV

Uma hora antes de a bola rolar para Brasil e Chile, 170 mil pessoas já assistiam à transmissão da GE TV, canal digital da Globo que estreou nesta quinta-feira. Isso somente no YouTube, na primeira hora de pré-jogo. A promessa de um estilo descontraído, para rivalizar com a CazéTV, se cumpriu desde o primeiro minuto.

O tom informal foi acompanhado da empolgação e metalinguagem para apresentar os integrantes do canal. Nos primeiros discursos, saiu espontâneo um palavrão, que não tem restrição da Globo para o canal. As cutucadas na "rival" começaram já no teaser, narrado por Regina Casé, que virou "Regina GE", na camisa da seleção.

"P... nenhuma", disse Mariana Spinelli enquanto brincava com Fred Bruno e André Balada. O trio funcionou bem na beira do gramado, com entradas de Denilson e Caio Ribeiro.

Quando os convidados foram outros entrevistados, como o coordenador executivo geral de seleções, Rodrigo Caetano, e o presidente da CBF, Samir Xaud, a GE TV se mostrou mais incisiva que a CazéTV.

Caetano e Xaud não foram sabatinados, mas não tiveram apenas espaço para frases feitas e elogios. Mariana Spinelli cobrou sobre amistosos da seleção no Brasil. Até André Balada insistiu em cobranças quando a resposta não veio de primeira. Fred Bruno preferiu piadas e o elogio à aparência do presidente, mas apenas quando ele já não estava mais ali.

Na cabine, Jorge Iggor, Bruno Formiga e Luana Maluf protagonizaram um bom debate pré-jogo, com os comentários sobre a escalação e as perspectivas de Neymar nas próximas convocações e, claro, na Copa do Mundo.

Formiga chorou, emocionado por estrear no canal. Ele já havia participado de programas do SporTV nesta semana. Foi o comentarista ex-TNT que deu uma definição interessante sobre o novo produto global. "Não pode informação errada e cometer crime", brincou sobre o estilo despojado da GE TV. Depois ele disse que a aspa foi orientação da chefia para o grupo.

O gancho para a fala veio após o nome do técnico Carlo Ancelotti ser pronunciado da forma que se fala com fonemas italianos. A Globo, na TV aberta, preferiu aportuguesar a pronúncia, sob justificativa de aproximar do público. O treinador também foi chamado por "Carletto". O assunto foi repetido inúmeras vezes pelos novos integrantes.

Outra semelhança com a CazéTV são as publicidades. Assim como a concorrente, a GE TV tem bets como parceiras comerciais. Inclusive, são duas marcas diferentes, que entram em inserts feitos pelos próprios apresentadores.

Na reportagem, Sofia Miranda e Jordana Araújo fizeram boas apresentações. A primeira já tinha ganhado destaque durante o Mundial de Clubes pelo estilo positivamente caótico em meio à galera.

Um problema da estreia, já com bola rolando, foi a entrada de GCs da televisão na transmissão do YouTube. Quando Luana Maluf fez seu primeiro comentário, por exemplo, a tela exibiu o crédito de Carlos Gil, repórter na transmissão televisiva.

Com seis minutos de jogo, a transmissão do YouTube atingiu 1 milhão de aparelhos conectados. O cronômetro tinha apenas seis segundos de atraso para a televisão. O delay é um dos desafios das partidas exibidas na internet.

Durante a partida, a audiência manteve-se em torno de 1,3 milhão de conexões no YouTube. O número não inclui ainda a transmissão no TikTok, site do GE e Samsung TV.

Os espectadores cobraram por uma trilha para o momento do gol. Luana Maluf levou o recado para o ao vivo. São detalhes que mostram potencial do canal para adequações.