De Arrascaeta e Varela brilham pelo Uruguai em vitória sobre o Peru

A vitória do Uruguai diante do Peru, que garantiu a classificação do país para a Copa do Mundo de 2026, teve uma participação fundamental do meia Giorgian De Arrascaeta e do lateral direito Guillermo Varela. A dupla brilhou no triunfo da Celeste por 3 a 0 em Montevidéu.

Giorgian De Arrascaeta: protagonismo e criação

De Arrascaeta teve mais uma atuação de destaque com a camisa da seleção. Em 69 minutos em campo, marcou 1 gol e foi responsável por 2 passes decisivos, além de impressionar com 9 finalizações.

Sua precisão foi um diferencial: acertou 5 passes longos em 5 tentados (100%) e teve 3 cruzamentos certos em 5 (60%). Ainda venceu 3 duelos contra adversários.

Números de Arrascaeta

69 mins jogados

1 gol

2 passes decisivos

9 finalizações

5/5 passes longos certos (100%)

3/5 cruzamentos certos (60%)

3/5 duelos ganhos

Fonte: SofaScore.

Guillermo Varela: consistência e apoio ofensivo

Varela mostrou muita regularidade e intensidade na partida. Além da assistência para um dos gols, contribuiu de forma ofensiva com 3 cruzamentos certos em 5 tentados e 2 passes longos precisos.

No aspecto defensivo, venceu 5 duelos, número que reforça sua solidez na marcação. Com ainda 2 dribles certos em 2 tentativas, demonstrou confiança também no um contra um. Foi um dos destaques silenciosos, garantindo equilíbrio entre defesa e ataque.

Números de Varela