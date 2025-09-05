De Arrascaeta e Varela brilham pelo Uruguai em vitória sobre o Peru
A vitória do Uruguai diante do Peru, que garantiu a classificação do país para a Copa do Mundo de 2026, teve uma participação fundamental do meia Giorgian De Arrascaeta e do lateral direito Guillermo Varela. A dupla brilhou no triunfo da Celeste por 3 a 0 em Montevidéu.
Giorgian De Arrascaeta: protagonismo e criação
De Arrascaeta teve mais uma atuação de destaque com a camisa da seleção. Em 69 minutos em campo, marcou 1 gol e foi responsável por 2 passes decisivos, além de impressionar com 9 finalizações.
Sua precisão foi um diferencial: acertou 5 passes longos em 5 tentados (100%) e teve 3 cruzamentos certos em 5 (60%). Ainda venceu 3 duelos contra adversários.
Números de Arrascaeta
- 69 mins jogados
- 1 gol
- 2 passes decisivos
- 9 finalizações
- 5/5 passes longos certos (100%)
- 3/5 cruzamentos certos (60%)
- 3/5 duelos ganhos
- Fonte: SofaScore.
Guillermo Varela: consistência e apoio ofensivo
Varela mostrou muita regularidade e intensidade na partida. Além da assistência para um dos gols, contribuiu de forma ofensiva com 3 cruzamentos certos em 5 tentados e 2 passes longos precisos.
No aspecto defensivo, venceu 5 duelos, número que reforça sua solidez na marcação. Com ainda 2 dribles certos em 2 tentativas, demonstrou confiança também no um contra um. Foi um dos destaques silenciosos, garantindo equilíbrio entre defesa e ataque.
Números de Varela
- 1 assistência
- 1 passe decisivo
- 3/5 cruzamentos certos
- 2/2 passes longos certos
- 5 duelos ganhos
- 2/2 dribles certos
- Fonte: SofaScore.