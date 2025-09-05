Dabrowski e Routliffe conquistam o título do US Open 2025
A canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe ganharam, nesta sexta-feira, o título de duplas femininas do Aberto dos Estados Unidos, em Nova York. Essa é a segunda conquista de Grand Slam da parceria, formada em 2023. Com o placar de 2 a 0 e um duplo 6/4, a dupla derrotou as cabeças de chave número um do torneio: a americana Taylor Townsend e a checa Katerina Siniakova.
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski
Durante a campanha até o título, Gabriela e Erin derrotaram a parceria formada pela húngara Timea Babos e a brasileira Luisa Stefani, que, inclusive, é ex-companheira de Dabrowski. Juntas, Stefani e a canadense chegaram até a semifinal do US Open, em 2021, além de terem vencido dois títulos (WTA 1000 de Montreal e WTA 250 de Chennai).
No final do ano passado, Routliffe e Dabrowski já tinham derrotado a dupla Siniakova e Townsend na final do WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores parcerias do ranking mundial. Só neste ano, a canadense e a neozelandesa ganharam quatro títulos: o WTA 500 de Charleston, WTA 500 de Stuttgart e o WTA 1000 de Cincinnati.
Agenda do US Open
Ainda hoje, acontecem as semifinais da chave simples masculina, com duelos entre Carlos Alcaraz x Novak Djokovic e Jannik Sinner x Félix Auger-Aliassime. Já a final de duplas masculina acontece neste sábado, entre a dupla britânica, formada por Joe Salisbury, parceiro de Luisa Stefani nas mistas, e Neal Skupski, e o argentino Horacio Zeballos com o espanhol Marcel Granollers.
A final da chave simples feminina também acontece neste sábado, entre a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, e Amanda Anisimova, às 17h (de Brasília).