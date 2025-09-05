Cruzeiro x Corinthians pelo Brasileirão feminino: onde assistir, estatísticas e prováveis escalações
Cruzeiro e Corinthians iniciam neste domingo (7), às 10h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, a disputa da final do Brasileirão Feminino 2025. Confira as informações necessárias para o duelo decisivo.
Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo?
O jogo terá transmissão de TV Brasil, TV Globo e sportv.
Como chega o Cruzeiro para a decisão?
Com 36 pontos, o Cruzeiro terminou a primeira fase com a melhor campanha do Brasileirão Feminino 2025. No mata-mata, superou Bragantino e Palmeiras para alcançar sua primeira final, coroando a evolução do projeto celeste nos últimos anos. A equipe busca o título inédito e tenta quebrar a hegemonia corintiana.
Como chega o Corinthians para a decisão
O Corinthians chega à sua nona final consecutiva de Brasileirão, tendo conquistado seis dos últimos sete títulos. As Brabas somaram 44 pontos no total das fases, garantindo o direito de decidir em casa. A equipe vem de eliminações sobre Bahia e São Paulo no mata-mata e busca o sétimo troféu nacional, sendo o sexto de forma seguida.
Histórico entre as equipes
O retrospecto entre Corinthians e Cruzeiro no futebol feminino mostra ampla vantagem para as Brabas. Em 11 confrontos disputados, o Corinthians venceu nove vezes, contra apenas uma vitória celeste e um empate. Jogando em casa, o time paulista mantém 100% de aproveitamento, com oito vitórias em oito partidas. Já em Belo Horizonte, o equilíbrio é maior: em três jogos, cada equipe venceu uma vez, além de um empate.
Estatísticas
Cruzeiro no Brasileirão Feminino 2025
- 1ª posição na fase de grupos
- 11 vitórias, 3 empates e 1 derrota
- 33 gols marcados
- 12 gols sofridos
Corinthians no Brasileirão Feminino 2025
- 2ª posição na fase de grupos
- 11 vitórias, 1 empate e 3 derrotas
- 34 gols marcados
- 11 gols sofridos
Prováveis escalações
Cruzeiro: Camila; Paloma Maciel, Haas, Isabela, Gaby Soares; Pri Back, Letícia Alves, Gisseli; Sochor, Byanca Brasil e Letícia.
Técnico: Jonas Urias
Corinthians: Nicole; Thais Ferreira, Erika, Mariza; Dayana Rodríguez, Yayá, Vic Albuquerque, Gabi Zanotti; Jaqueline, Tamires e Ariel Godoi.
Técnico: Lucas Piccinato
Arbitragem
- Árbitra: Thayslane de Melo Costa (SE)
- Assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)
- Assistente 2: Fernanda Kruger (MT)
- Quarta árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro (PA)
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Ficha técnica
Jogo: Cruzeiro x Corinthians
Campeonato: Final - Brasileirão Feminino 2025 (ida)
Data: 7 de setembro de 2025, domingo
Horário: 10h30 (de Brasília)
Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
Onde assistir: TV Brasil, TV Globo e sportv