Coritiba mira a liderança e três clubes lutam contra a degola na Série B

A 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sua abertura nesta sexta-feira, com três jogos. Os destaques ficam para o Coritiba, que tenta iniciar a rodada na liderança, enquanto Amazonas, Volta Redonda e Paysandu tentam se recuperar para evitar o rebaixamento.

Com 43 pontos, apenas um atrás do líder Goiás, o Coritiba tenta retomar a ponta da Série B a partir das 21h30, quando recebe a Ferroviária, no Estádio Couto Pereira. Para voltar à liderança, o time paranaense precisa vencer, reabilitando-se da derrota para o Operário, por 1 a 0, em Ponta Grossa (PR). Enquanto isso, os paulistas, com 31, ocupam a 13ª colocação e não perdem há sete jogos.

Mais cedo, às 17h, Amazonas e Remo abrem os jogos do dia no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), um duelo de opostos. Com 24 pontos, quatro atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora do Z-4, os manauaras ocupam a 18ª colocação e precisam da vitória para manter a esperança da permanência viva. Já o sexto colocado Remo, com 35, quer se aproximar do G-4 - zona de acesso.

A rodada ainda prevê o duelo direto no Z-4 entre Paysandu e Volta Redonda, em Belém (PA). Com 21 pontos, o time da casa ocupa a lanterna e está apenas uma posição abaixo do adversário, que tem 23.

Pela primeira vez na Série B, o sábado terá um jogo único, quando a partir das 16h, Botafogo-SP e Athletico-PR medirão forças na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP). No domingo, mais três jogos dão sequência à 25ª rodada da competição nacional. Também às 16h, Criciúma e Chapecoense fazem um clássico catarinense no G-4 no Heriberto Hülse. Às 18h30, é a vez do encontro entre América-MG e Operário, no Independência, antes de Avaí e Goiás, às 20h30, na Ressacada.

A rodada acaba na segunda-feira, com mais três jogos. A partir das 19h30, Novorizontino e Atlético-GO se enfrentam no estádio Jorge de Biasi, pouco antes de Cuiabá e CRB, às 20h, na Arena Pantanal. O fechamento da rodada começa às 21h30, quando o Vila Nova recebe o Athletic-MG, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - OBA.