Coritiba goleia a Ferroviária, volta a vencer na Série B e dorme na liderança
O Coritiba venceu a Ferroviária nesta sexta-feira, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de João Ramos (contra), Rodrigo, Iury Castilho e Gustavo Coutinho, o Coxa goleou o time paulista por 4 a 0 e voltou a vencer na Segunda Divisão.
A equipe paranaense vinha de dois jogos sem vencer, sendo uma derrota e um empate. Com o resultado, o time de Mozart ultrapassou o Goiás, foi a 46 pontos e assumiu a liderança provisória, já que o Esmeraldino joga no domingo, contra o Avaí. A Ferroviária, por sua vez, viu chegar ao fim a série de sete jogos sem perder. A equipe ocupa a 14ª posição, com 31 pontos.
O Coritiba, agora, centraliza suas atenções para a "final antecipada" da Série B. O Coxa volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Goiás, no duelo que pode ser decisivo na corrida pelo título. A Ferroviária joga no dia 15, contra o Novorizontino, na Arena Fonte Luminosa.
O jogo
O Coritiba abriu o placar aos dois minutos do segundo tempo. De Pena cobrou falta na área, o zagueiro da Ferroviária João Ramos desviou contra e marcou o primeiro gol dos donos da casa.
Depois, aos 13, saiu o segundo gol. De Pena lançou para o ataque, a bola passou pela defesa paulista e caiu nos pés de Rodrigo Rodrigues, que dominou e bateu na saída do goleiro Denis Júnior.
Iury Castilho marcou o terceiro tento do Coxa aos 27. Gustavo Coutinho recebeu na esquerda, limpou a marcação e cruzou rasteiro para o atacante, que completou para o fundo das redes.
Os jogadores trocaram de papéis no quarto e último gol do jogo. Dessa vez Iury Castilho recebeu e encontrou Gustavo Coutinho para transformar a vitória do Coritiba em goleada.